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Esporte

Vozinha chega ao Chile, é recebido como ídolo e realiza exames no Colo-Colo

Após sondagem do futebol marroquino, destaque da seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026 deve estrear neste mês

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 11h35 | Atualizado em 3 ago 2026, 11h42
Multidão de pessoas, algumas usando bonés e casacos vermelhos ou verdes, aglomeradas em um ambiente interno. Um homem negro de barba e óculos, vestindo casaco verde e branco, olha para frente. Outro homem, de casaco verde e branco, acena com a mão direita. Muitos seguram celulares para filmar ou fotografar
O goleiro de Cabo Verde, Vozinha, chega ao Aeroporto Internacional Arturo Merino Benítez para se juntar ao Colo-Colo, clube de futebol profissional chileno sediado em Santiago -  (Lucas Aguayo Araos/Anadolu/Getty Images)
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Vozinha chega ao Chile, é recebido como ídolo e realiza exames no Colo-Colo Priorizar nos meus resultados Google

O goleiro cabo-verdiano Josimar José Évora Dias, internacionalmente conhecido como Vozinha, chegou a Santiago, no Chile, na noite de domingo, 2, para formalizar sua transferência para o Colo-Colo. Destaque na Copa do Mundo de 2026, o atleta de 40 anos realizou exames médicos na manhã desta segunda-feira, 3, em uma clínica local, encerrando um período de incertezas envolvendo seu futuro profissional.

A chegada de Vozinha ao clube chileno, que havia sido anunciada no dia 24 de julho pelo presidente da equipe, Aníbal Mosa, esteve sob risco de não se concretizar após o goleiro adiar seu embarque em três ocasiões. Apesar do acordo verbal com o Colo-Colo, o jogador chegou a paralisar a negociação ao ser procurado pelo RS Berkane, do Marrocos. O convite partiu de Bubista, seu ex-treinador na seleção de Cabo Verde, que ofereceu titularidade garantida e um salário superior.

Contudo, Vozinha optou por manter o acordo com a equipe sul-americana. Ao desembarcar no aeroporto de Santiago, onde foi recebido por uma multidão de torcedores, o atleta já vestia o uniforme do clube e concedeu entrevista. “Estou muito feliz por ter chegado aqui e agradeço aos torcedores a paciência que tiveram para me esperar. A ansiedade é grande para fazer a minha estreia”, afirmou o goleiro.

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Logo após a chegada, o jogador foi escoltado por Daniel Morón para um encontro com Aníbal Mosa, que ressaltou a dimensão da instituição: “Este é um time popular, é um time fundado por professores há 101 anos. Llegas a un equipo con fibra social”.

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O acordo firmado tem duração de 18 meses — configurado inicialmente como seis meses com opção de renovação por mais um ano — e renderá ao atleta um salário de 47 milhões de pesos chilenos por mês (cerca de 254 mil reais), colocando-o entre os jogadores mais bem pagos do elenco.

A apresentação oficial do reforço está programada para terça-feira, 4, no estádio Monumental. A expectativa interna no Colo-Colo é de que Vozinha faça sua estreia no dia 18 de agosto contra o O’Higgins, ganhando ritmo de jogo a tempo para o aguardado Superclássico diante da Universidad de Chile, marcado para o dia 23 do mesmo mês.

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