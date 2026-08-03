Vozinha chega ao Chile, é recebido como ídolo e realiza exames no Colo-Colo

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O goleiro Vozinha, destaque em 2026, finalmente chegou ao Chile para formalizar sua transferência ao Colo-Colo. Após negociações arriscadas por uma contraproposta mais vantajosa, o cabo-verdiano optou pelo clube chileno, onde terá um dos maiores salários do elenco. Grande expectativa para sua estreia.

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O goleiro cabo-verdiano Josimar José Évora Dias, internacionalmente conhecido como Vozinha, chegou a Santiago, no Chile, na noite de domingo, 2, para formalizar sua transferência para o Colo-Colo. Destaque na Copa do Mundo de 2026, o atleta de 40 anos realizou exames médicos na manhã desta segunda-feira, 3, em uma clínica local, encerrando um período de incertezas envolvendo seu futuro profissional.

A chegada de Vozinha ao clube chileno, que havia sido anunciada no dia 24 de julho pelo presidente da equipe, Aníbal Mosa, esteve sob risco de não se concretizar após o goleiro adiar seu embarque em três ocasiões. Apesar do acordo verbal com o Colo-Colo, o jogador chegou a paralisar a negociação ao ser procurado pelo RS Berkane, do Marrocos. O convite partiu de Bubista, seu ex-treinador na seleção de Cabo Verde, que ofereceu titularidade garantida e um salário superior.

Contudo, Vozinha optou por manter o acordo com a equipe sul-americana. Ao desembarcar no aeroporto de Santiago, onde foi recebido por uma multidão de torcedores, o atleta já vestia o uniforme do clube e concedeu entrevista. “Estou muito feliz por ter chegado aqui e agradeço aos torcedores a paciência que tiveram para me esperar. A ansiedade é grande para fazer a minha estreia”, afirmou o goleiro.

Logo após a chegada, o jogador foi escoltado por Daniel Morón para um encontro com Aníbal Mosa, que ressaltou a dimensão da instituição: “Este é um time popular, é um time fundado por professores há 101 anos. Llegas a un equipo con fibra social”.

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O acordo firmado tem duração de 18 meses — configurado inicialmente como seis meses com opção de renovação por mais um ano — e renderá ao atleta um salário de 47 milhões de pesos chilenos por mês (cerca de 254 mil reais), colocando-o entre os jogadores mais bem pagos do elenco.

A apresentação oficial do reforço está programada para terça-feira, 4, no estádio Monumental. A expectativa interna no Colo-Colo é de que Vozinha faça sua estreia no dia 18 de agosto contra o O’Higgins, ganhando ritmo de jogo a tempo para o aguardado Superclássico diante da Universidad de Chile, marcado para o dia 23 do mesmo mês.