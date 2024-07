‘Vou investir do meu dinheiro’: as críticas de atleta brasileiro ao material da seleção

Representante do Brasil na prova de decatlo nos Jogos Olímpicos de Paris, José Fernando Ferreira Santana, mais conhecido como Balotelli, usou suas redes sociais nesta segunda-feira, 22, para expressar sua frustração com o material enviado pela Confederação Brasileira de Atletismo e a patrocinadora Puma.

“Sempre achei que nas olimpíadas receberíamos uma mala de materiais, com tênis, roupas e sapatilhas. Mas parece que não é bem assim para nós”, escreveu o atleta pernambucano, tetracampeão do Troféu Brasil de Atletismo, em publicação no X. “Eu faço a prova do decatlo, onde utilizo 7 sapatilhas de modelos diferentes, cada uma para prova específica. Estou indo para os Jogos Olímpicos sem patrocínio de marca esportiva, ou seja, vou investir do meu dinheiro para comprar as sapatilhas”.

Vocês não tem ideia do quanto foi broxante receber o material da seleção 🫠 sempre achei que nas olimpíadas receberíamos uma mala de materiais, com tênis, roupas e sapatilhas 😅 mas parece que não é bem assim pra nós 🤷🏾‍♂️ pic.twitter.com/FjzE7wtZPl — Balotelli (@ferrazdecatlo) July 22, 2024

No decatlo, os atletas fazem 10 provas diferentes em dois dias, incluindo: 100 metros rasos; salto em distância, arremesso de peso, salto em altura, 400 metros rasos, 110 metros com barreiras, lançamento de disco, salto com vara, lançamento de dardo, 1500 metros.

O material recebido para todas as provas, no entanto, limita-se a “uma regata, um macaquito, um short balãozinho”.

“Assim que acabar as provas do primeiro dia, irei voltar para a vila e lavar logo meu material, ou competir com ele sujo”, declarou.

Enquanto o Comitê Olímpico Brasileiro envia o uniforme de cerimônia, trânsito na vila olímpica e pódio, os uniformes de prova ficam a cargo da Confederação Brasileira de Atletismo.

Balotelli, no entanto, não é o único atleta que mostrou insatisfação com a Puma. Também nas redes sociais, Izabela da Silva, atleta de lançamento de disco finalista olímpica em Tóquio 2021, diz ter recebido apenas peças masculinas para sua ida aos Jogos de Paris.

Em um vídeo no Instagram, a atleta desabafou: “Estou bem chateada, porque eu pedi algumas peças masculinas e me deram todas as masculinas. Femininas eles não me deram nada”. Enquanto atletas mulheres recebem cerca de 30 peças, ela ganhou apenas 19, incluindo mochila e bonés.