Vídeo: americana sofre lesão chocante em Wimbledon

A americana Bethanie Mattek-Sands protagonizou uma cena chocante em Wimbledon nesta quinta-feira. A tenista número 103 do mundo caiu durante uma jogada, devido a uma lesão no joelho direito, e gritou de dor, enquanto não recebia atendimento médico.

Mattek-Sands enfrentava a romena Sorana Cirstea, pela segunda rodada do torneio. Com o jogo empatado em um set a um, a tenista atacou a rede e escorregou na grama com o pé direito preso, causando uma lesão quase que imediata em seu joelho. A adversária saltou a rede, para tentar ajudá-la, enquanto o público acompanhava estarrecido, mas também não conseguiu conter a expressão de preocupação e espanto com o ocorrido.

Após atendimento médico, o árbitro do jogo confirmou o abandono da tenista, que havia vencido a primeira parcial por 6-4, mas perdeu a segunda por 7-6 (4). Cirstea, agora, encarará a espanhola Garbiñe Muguruza, que hoje passou pela belga Yanina Wickmayer por 2 sets 0, com 6-2 e 6-4, em apenas uma hora e 20 minutos. Mattek-Sands é a atual campeã olímpica de duplas, ao lado de Jack Sock.

Veja o momento em que Mattek-Sands se lesiona:

Uma das cenas mais tristes que já vi no tênis… Que tudo fique bem com a Bethanie Mattek-Sands… #Wimbledon pic.twitter.com/loYH0oYcNu — Rafael Lopes (@voandobaixo) July 6, 2017

(Com EFE)