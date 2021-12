Verstappen supera Hamilton na última volta e é campeão da Fórmula 1

Lewis Hamilton e Max Verstappen tiveram um último embate, no mínimo, alucinante: chegaram empatados com 369,5 pontos ao circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi. Verstappen saiu vitorioso com uma ultrapassagem na última volta, na manhã de domingo, 12.

O confronto foi marcado por emoção e uma reviravolta nos minutos decisivos. O holandês foi ultrapassado por Hamilton no começo da corrida, mas contou com um safety car nas últimas voltas para se aproximar do rival e passá-lo no último trecho. Carlos Sainz completou o pódio, em terceiro.

A dupla protagonizou uma rivalidade ferrenha e que marcou a F1 dos últimos anos. Revezando-se na liderança do campeonato de pilotos ao longo do ano, chegaram no Circuito de Yas Marina empatados em 369,5 pontos. Com o triunfo e a volta mais rápida, Verstappen anotou 26 tentos que lhe mantiveram na ponta do Mundial, com 395,5 pontos – oito a mais que Hamilton.

O holandês tentava a primeira conquista da carreira, que faz a Red Bull voltar a levar um campeonato desde 2013 — na ocasião, Sebastian Vettel se tornou tetracampeão mundial. A sequência de títulos de Hamilton, que vem desde 2016, foi cortada.

A decisão foi uma das mais disputadas da história da Fórmula 1. Apenas pela segunda vez na história da categoria dois pilotos chegaram empatados à corrida derradeira — a anterior aconteceu em 1974, com Emerson Fittipaldi e Clay Regazzoni na Watkins Glen, nos Estados Unidos, com 52 pontos cada um. O piloto brasileiro conquistou o bicampeonato.