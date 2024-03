Verstappen abre temporada de 2024 com vitória no GP do Bahrein

Em busca pelo tetracampeonato mundial, Max Verstappen, da Red Bull, abriu a temporada de 2024 com uma vitória sem sacrifícios no Grande Prêmio do Bahrein neste sábado, 2. O piloto holandês saiu na pole position e fez dobradinha no pódio com o companheiro de equipe Sérgio Perez. O terceiro lugar ficou com Carlos Sainz, da Ferrari. Com problemas no assento do carro, Lewis Hamilton, da Mercedes, terminou na sétima posição.

Verstappen saiu na pole position e, ao longo das 57 voltas, não teve problemas com os adversários. O tricampeão somou 26 pontos após terminar a corrida em 1 hora 31 minutos e 44 segundos. Perez passou a linha de chegada 22 segundos depois, o que lhe rendeu 18 pontos.

A Ferrari garantiu o terceiro lugar mesmo com a saga enfrentada por Charles Leclerc, que teve uma série de travamentos e a degradação dos pneus, e trocou de posição com o parceiro de equipe Sainz. Apesar das dificuldades, Leclerc ficou em quarto lugar após ultrapassar a Mercedes de George Russell na reta final.

Hamilton tem problemas com assento

A Mercedes também passou por maus bocados. Tanto Russell quanto Lewis Hamilton tiveram problemas com suas baterias. Em seu último ano na escuderia — o inglês vai para a Ferrari em 2025 –, o heptacampeão relatou problemas com o assento do carro e ficou atrás de Lando Norris, da McLaren.

Outros pilotos enfrentaram dificuldades em uma corrida que só foi totalmente tranquila para Verstappen. Zhou Guanyu, da Kick Sauber, apostou em pneus alternativos e acabou perdendo pontos, terminando em 11º. Na RB Honda, Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda protagonizaram momentos de tensão quando Tsunoda foi orientado a se afastar de Ricciardo. Antes de seguir as instruções, o piloto japonês gritou: “Você está brincando comigo no rádio?”

Zhou Guanyu perdeu pontos em 11º com sua estratégia de pneus alternativos, que envolveu um trecho final mais longo, seguido por Kevin Magnussen no primeiro dos carros Haas e nas duas máquinas RB de Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda.

Na Williams, Albon precisou esfriar esfriar o carro no meio da corrida e só conseguiu a 15ª posição. Logan Sargeant, seu companheiro de equipe, precisou abandonar a pista por falhas no volante.

Verstappen empata com outros destaques da Fórmula 1

Com a nova vitória, Verstappen chegou a 33 poles na carreira, empatando com Jim Clark (1936-1968) e Alain Prost. O piloto conquistou ainda a sequência recorde de vencer as últimas 16 corridas consecutivas largando da pole position.