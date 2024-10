Vasco x Cuiabá: horário, onde assistir e prováveis escalações

Vasco da Gama e Cuiabá vão realizar na noite de hoje, 24, um jogo atrasado da 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O clube carioca vem de uma eliminação dolorida na Copa do Brasil para o Atlético Mineiro, no último sábado, 19, no mesmo estádio, depois de empatar a partida por 1 a 1. O Vasco havia perdido o jogo de ida na Arena MRV por 2 a 1. Apesar do resultado negativo, a torcida apoiou o time na saída de campo, reconhecendo o esforço. No Campeonato Brasileiro, o cruzmaltino está no meio de tabela, em 10º lugar. Além disso, o clube não vence há cinco jogos e tem um tabu a quebrar: o craque do time, Philippe Coutinho, não viu nenhuma vitória enquanto esteve em campo pelo Vasco. Como mandante o cenário se inverte, o Vasco tem uma boa campanha, com sete vitórias, quatro empates e três derrotas.

Já o Cuiabá está na zona de rebaixamento e a vitória na noite de hoje é fundamental para o dourado lutar contra o descenso, já que hoje é o penúltimo time da tabela e está a 4 pontos do Athletico, que hoje ocupa o 18º lugar.

Os ingressos já estão esgotados e a promessa é de mais um show da torcida vascaína na colina histórica.

Como assistir ao jogo entre Vasco da Gama e Cuiabá?

A partida entre Vasco da Gama e Cuiabá terá transmissão do Premiere.

Onde será realizada a partida?

O jogo será realizado no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, às 19 horas.

Prováveis escalações:

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Maicon, Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Emerson Rodriguez, Coutinho, Payet e Vegetti. Treinador: Rafael Paiva.

Cuiabá: Walter, Marllon, Empereur, Bruno Alves, Matheus Alexandre, Fernando Sobral, Lucas Fernandes, Ramon, Sauer, Clayson e Pitta. Treinador: Bernardo Franco.

Arbitragem:

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio. Assistentes: Fabricio Vilarinho Da Silva e Leone Carvalho Rocha.