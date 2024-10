Vasco x Atlético Mineiro: saiba horário, onde assistir e prováveis escalações

Vasco da Gama e Atlético Mineiro se enfrentam neste sábado, dia 19, em um dos jogos mais importantes do ano para as duas equipes. A partida válida pela volta da semifinal da Copa do Brasil vai acontecer no Estádio de São Januário, às 18h30.

No jogo de ida, na Arena MRV, em Belo Horizonte, o Atlético levou a melhor e venceu o confronto de virada por 2 a 1, com gols marcados por Guilherme Arana e Paulinho. Do lado do Vasco, o gol foi marcado por Philippe Coutinho. Agora, no jogo de volta, o Vasco precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar o confronto para os pênaltis. Em caso de vitória por dois gols ou mais, o Vasco avança direto para a final da competição e, caso seja empate ou vitória do galo, o Atlético será o primeiro finalista confirmado.

Ontem, dia 18, o Vasco fez um treinamento aberto para que a torcida pudesse apoiar o time e recebeu cerca de 10 mil torcedores no Estádio de São Januário.

No clube carioca, a maior dúvida na escalação é se Léo Pelé e Payet vão começar jogando. Já no clube mineiro, os laterais Guilherme Arana e Rubens, que estavam lesionados, são as principais dúvidas.

Continua após a publicidade

Como assistir ao jogo entre Vasco da Gama e Atlético Mineiro?

O jogo terá transmissão do Sportv e do Premiere.

Onde será realizada a partida?

A partida será realizada no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, às 18h30.

Prováveis escalações:

Vasco da Gama: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Maicon (Léo), Lucas Piton, Hugo Moura, Mateus Cocão, Coutinho, Puma Rodriguez (Payet), Emerson Rodriguez e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

Atlético Mineiro: Everson; Saravia, Lyanco, Alonso e Arana (Rubens); Otávio, Alan Franco e Scarpa; Palacios (Alisson), Hulk e Paulinho. Técnico: Gabriel Milito.

Arbitragem:

O trio de arbitragem será composto pelo árbitro principal Ramon Abatti Abel, e pelos assistentes Bruno Raphael Pires e Bruno Boschilia.