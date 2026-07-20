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Esporte

UTS Rio: Guto Miguel chega à final do torneio e bate estrelas do circuito profissional

Aos 17 anos, o brasileiro receberá cerca de 1,2 milhão de reais em premiação

Por Gabriel Bussolotti Silveira 20 jul 2026, 12h22
Luís Guto Miguel durante US Open Júnior
Luís Guto Miguel durante US Open Júnior (Ishika Samant/2025/Getty Images)
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UTS Rio: Guto Miguel chega à final do torneio e bate estrelas do circuito profissional Priorizar nos meus resultados Google

Luís Guto Miguel, jóia brasileira do tênis e atual campeão do Roland Garros Junior, chega à final do UTS Rio e a campanha foi marcada por vitórias em cima de estrelas do circuito profissional. O tenistas de 17 anos receberá uma premiação de cerca de 1,2 milhão de reais.

A campanha de Guto até UTS

Neste ano, Guto se consagrou o primeiro campeão de Roland Garros júnior na história de nosso país. Após a conquista do torneio, o tenista de 17 anos alcançou a 1ª posição do ranking mundial e, atualmente, é o mais jovem do top 5. 

O brasileiro chegou em Wimbledon como primeiro cabeça de chave. Porém, ele foi eliminado na segunda rodada do Grand Slam inglês para o norte-americano Jack Secord, 21º do ranking juvenil. Por conta dessa temporada de destaque e da desistência do francês Ugo Humbert, Guto foi chamado para disputar o UTS Rio.

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No torneio

No primeiro jogo do campeonato no Maracanãzinho, Guto Miguel venceu o ex-top 13 do mundo Nick Kyrgios. Apesar dos 14 anos de diferença, o brasileiro jogou de igual para igual com o australiano e o bateu na “Morte Súbita”, set no qual o jogador que fizer dois pontos consecutivos primeiro ganha. Ainda na primeira fase, o goiano também derrotou o norte-americano Brandon Nakashima.

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Na semifinal, Guto enfrentou o maior nome do torneio: o argentino número 22 do mundo Francisco Cerúndolo. O brasileiro saiu perdendo, mas buscou o empate com parciais de 11/23, 15/12, 15/16 e 17/12. O jovem tenista disputou novamente a “Morte Súbita” e levou a melhor, conquistando uma vaga para a final.

O número 1 do mundo do ranking juvenil encontrou mais uma vez Nakashima, agora, na final. A partida terminou em 3 quartos a 0 para o norte-americano, porém Guto já fez história apenas por estar em quadra. O brasileiro se tornou o tenista mais jovem da história a chegar na decisão do UTS.

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