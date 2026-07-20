UTS Rio: Guto Miguel chega à final do torneio e bate estrelas do circuito profissional

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Luís Guto Miguel, campeão de Roland Garros Jr. e atual número 1 juvenil, brilhou no UTS Rio. A joia brasileira de 17 anos alcançou a final, superando estrelas do circuito profissional como Nick Kyrgios e Francisco Cerúndolo. O vice-campeonato rendeu R$ 1,2 milhão, consolidando-o como a mais jovem promessa do tênis mundial.

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Luís Guto Miguel, jóia brasileira do tênis e atual campeão do Roland Garros Junior, chega à final do UTS Rio e a campanha foi marcada por vitórias em cima de estrelas do circuito profissional. O tenistas de 17 anos receberá uma premiação de cerca de 1,2 milhão de reais.

A campanha de Guto até UTS

Neste ano, Guto se consagrou o primeiro campeão de Roland Garros júnior na história de nosso país. Após a conquista do torneio, o tenista de 17 anos alcançou a 1ª posição do ranking mundial e, atualmente, é o mais jovem do top 5.

O brasileiro chegou em Wimbledon como primeiro cabeça de chave. Porém, ele foi eliminado na segunda rodada do Grand Slam inglês para o norte-americano Jack Secord, 21º do ranking juvenil. Por conta dessa temporada de destaque e da desistência do francês Ugo Humbert, Guto foi chamado para disputar o UTS Rio.

No torneio

No primeiro jogo do campeonato no Maracanãzinho, Guto Miguel venceu o ex-top 13 do mundo Nick Kyrgios. Apesar dos 14 anos de diferença, o brasileiro jogou de igual para igual com o australiano e o bateu na “Morte Súbita”, set no qual o jogador que fizer dois pontos consecutivos primeiro ganha. Ainda na primeira fase, o goiano também derrotou o norte-americano Brandon Nakashima.

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Na semifinal, Guto enfrentou o maior nome do torneio: o argentino número 22 do mundo Francisco Cerúndolo. O brasileiro saiu perdendo, mas buscou o empate com parciais de 11/23, 15/12, 15/16 e 17/12. O jovem tenista disputou novamente a “Morte Súbita” e levou a melhor, conquistando uma vaga para a final.

O número 1 do mundo do ranking juvenil encontrou mais uma vez Nakashima, agora, na final. A partida terminou em 3 quartos a 0 para o norte-americano, porém Guto já fez história apenas por estar em quadra. O brasileiro se tornou o tenista mais jovem da história a chegar na decisão do UTS.