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Esporte

US Open 2026: quando começa, jogos da primeira rodada e onde assistir

Grand Slam será disputado em Nova York; Alcaraz, Djokovic e Sabalenka estão entre as atrações

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 13h53
A detailed view of US Open signage during Fan Week as part of the 2026 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on Tuesday, August 25, 2026 in Flushing, NY. (Photo by Michael Mooney/USTA via Getty Images)
US Open (Michael Mooney/USTA/Getty Images)
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US Open 2026: quando começa, jogos da primeira rodada e onde assistir Priorizar nos meus resultados Google

A primeira rodada do US Open 2026 começa neste domingo, 30 de agosto, dando início a duas semanas de partidas do último Grand Slam do ano. O torneio será disputado no USTA Billie Jean King National Tennis Center, em Flushing Meadows, Nova York, e terá as finais de simples feminino e masculino nos dias 12 e 13 de setembro, respectivamente.

No masculino, o grande desfalque é Jannik Sinner. O número 1 do mundo desistiu por lesão, deixando Alexander Zverev como principal cabeça de chave e abrindo ainda mais a disputa pelo troféu. O alemão estreia contra Lorenzo Sonego. Na parte de baixo do chaveamento está o atual campeão Carlos Alcaraz, cabeça de chave número 2, que retorna ao circuito depois de quatro meses afastado por uma lesão no punho e começa diante de Roman Safiullin.

A chave masculina terá alguns encontros de peso já na largada. Novak Djokovic encara o argentino Mariano Navone, enquanto Ben Shelton enfrenta Tallon Griekspoor. Um dos jogos de maior apelo coloca Stefanos Tsitsipas contra Arthur Fils. Há ainda um confronto carregado de história entre campeões e ex-finalistas de Grand Slam: Matteo Berrettini x Stan Wawrinka. O suíço, campeão do US Open em 2016 e em sua última temporada profissional, recebeu convite da organização para disputar a chave principal.

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Entre outros jogos já definidos aparecem Marin Cilic x Andrey Rublev, Taylor Fritz x Darwin Blanch, Felix Auger-Aliassime x Rinky Hijikata, Casper Ruud x Juan Manuel Cerúndolo e Lorenzo Musetti x Arthur Fery.

Para o Brasil, a ausência mais sentida será a de João Fonseca, que não disputará o torneio depois de sofrer uma lesão abdominal e interromper sua participação no Masters 1000 de Cincinnati.

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Principais confrontos da chave masculina

  • Carlos Alcaraz x Roman Safiullin
  • Alexander Zverev x Lorenzo Sonego
  • Novak Djokovic x Mariano Navone
  • Ben Shelton x Tallon Griekspoor
  • Stefanos Tsitsipas x Arthur Fils
  • Matteo Berrettini x Stan Wawrinka
  • Marin Cilic x Andrey Rublev
  • Taylor Fritz x Darwin Blanch
  • Felix Auger-Aliassime x Rinky Hijikata
  • Casper Ruud x Juan Manuel Cerúndolo
  • Lorenzo Musetti x Arthur Fery
  • Frances Tiafoe x Martin Damm Jr.

Na chave feminina, Aryna Sabalenka aparece novamente como a principal referência. Atual campeã do torneio, a número 1 do mundo estreia contra a colombiana Camila Osorio. Do outro lado do chaveamento, Elena Rybakina enfrenta a americana Thea Frodin, enquanto Iga Swiatek terá pela frente a chinesa Wang Xiyu.

Mas é um duelo inteiramente americano que rouba parte das atenções na rodada inaugural: Venus Williams x Sofia Kenin. Aos 46 anos, Venus recebeu um wild card e retorna à chave de simples do torneio que conquistou duas vezes. Kenin, campeã do Australian Open em 2020, também entrou por convite. A vencedora poderá cruzar já na segunda rodada com Jessica Pegula, terceira cabeça de chave, caso a americana supere Elena-Gabriela Ruse.

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Outra campeã em Nova York, Coco Gauff inicia a campanha contra Zeynep Sonmez. Naomi Osaka, dona de dois títulos do US Open, enfrenta Anastasia Zakharova. A primeira rodada também terá Daria Kasatkina x Paula Badosa, Emma Navarro x Lois Boisson, Sloane Stephens x Clara Tauson e Madison Keys x Alina Korneeva.

Desde o início de 2025, sete tenistas diferentes conquistaram títulos de simples em Grand Slams, sinal da dificuldade de estabelecer uma dominadora absoluta no circuito.

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Principais confrontos da chave feminina

  • Aryna Sabalenka x Camila Osorio
  • Iga Swiatek x Wang Xiyu
  • Coco Gauff x Zeynep Sonmez
  • Elena Rybakina x Thea Frodin
  • Venus Williams x Sofia Kenin
  • Naomi Osaka x Anastasia Zakharova
  • Madison Keys x Alina Korneeva
  • Daria Kasatkina x Paula Badosa
  • Amanda Anisimova x Ashlyn Krueger
  • Mirra Andreeva x Janice Tjen
  • Jessica Pegula x Elena-Gabriela Ruse
  • Emma Navarro x Lois Boisson
  • Sloane Stephens x Clara Tauson

Os últimos lugares das duas chaves ainda dependem da conclusão do qualifying. A fase classificatória chega à rodada decisiva nesta sexta-feira, 28, e define os jogadores que ocuparão as vagas restantes no quadro de 128 tenistas de cada categoria.

Quando começa o US Open 2026?

A chave principal de simples começa no domingo, 30 de agosto. As partidas da primeira rodada serão distribuídas pelos dias 30 e 31 de agosto e 1º de setembro. A partir daí, o torneio avança para a segunda rodada, terceira rodada, oitavas e quartas de final. A final feminina será disputada em 12 de setembro, enquanto a decisão masculina acontece em 13 de setembro.

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Onde assistir ao US Open 2026 no Brasil?

No Brasil, a cobertura será nos canais ESPN, na televisão por assinatura, e no Disney+, pelo streaming. 

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TAGS:
Tênis
US Open
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