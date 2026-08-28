US Open 2026: quando começa, jogos da primeira rodada e onde assistir
Grand Slam será disputado em Nova York; Alcaraz, Djokovic e Sabalenka estão entre as atrações
A primeira rodada do US Open 2026 começa neste domingo, 30 de agosto, dando início a duas semanas de partidas do último Grand Slam do ano. O torneio será disputado no USTA Billie Jean King National Tennis Center, em Flushing Meadows, Nova York, e terá as finais de simples feminino e masculino nos dias 12 e 13 de setembro, respectivamente.
No masculino, o grande desfalque é Jannik Sinner. O número 1 do mundo desistiu por lesão, deixando Alexander Zverev como principal cabeça de chave e abrindo ainda mais a disputa pelo troféu. O alemão estreia contra Lorenzo Sonego. Na parte de baixo do chaveamento está o atual campeão Carlos Alcaraz, cabeça de chave número 2, que retorna ao circuito depois de quatro meses afastado por uma lesão no punho e começa diante de Roman Safiullin.
A chave masculina terá alguns encontros de peso já na largada. Novak Djokovic encara o argentino Mariano Navone, enquanto Ben Shelton enfrenta Tallon Griekspoor. Um dos jogos de maior apelo coloca Stefanos Tsitsipas contra Arthur Fils. Há ainda um confronto carregado de história entre campeões e ex-finalistas de Grand Slam: Matteo Berrettini x Stan Wawrinka. O suíço, campeão do US Open em 2016 e em sua última temporada profissional, recebeu convite da organização para disputar a chave principal.
Entre outros jogos já definidos aparecem Marin Cilic x Andrey Rublev, Taylor Fritz x Darwin Blanch, Felix Auger-Aliassime x Rinky Hijikata, Casper Ruud x Juan Manuel Cerúndolo e Lorenzo Musetti x Arthur Fery.
Para o Brasil, a ausência mais sentida será a de João Fonseca, que não disputará o torneio depois de sofrer uma lesão abdominal e interromper sua participação no Masters 1000 de Cincinnati.
Principais confrontos da chave masculina
- Carlos Alcaraz x Roman Safiullin
- Alexander Zverev x Lorenzo Sonego
- Novak Djokovic x Mariano Navone
- Ben Shelton x Tallon Griekspoor
- Stefanos Tsitsipas x Arthur Fils
- Matteo Berrettini x Stan Wawrinka
- Marin Cilic x Andrey Rublev
- Taylor Fritz x Darwin Blanch
- Felix Auger-Aliassime x Rinky Hijikata
- Casper Ruud x Juan Manuel Cerúndolo
- Lorenzo Musetti x Arthur Fery
- Frances Tiafoe x Martin Damm Jr.
Na chave feminina, Aryna Sabalenka aparece novamente como a principal referência. Atual campeã do torneio, a número 1 do mundo estreia contra a colombiana Camila Osorio. Do outro lado do chaveamento, Elena Rybakina enfrenta a americana Thea Frodin, enquanto Iga Swiatek terá pela frente a chinesa Wang Xiyu.
Mas é um duelo inteiramente americano que rouba parte das atenções na rodada inaugural: Venus Williams x Sofia Kenin. Aos 46 anos, Venus recebeu um wild card e retorna à chave de simples do torneio que conquistou duas vezes. Kenin, campeã do Australian Open em 2020, também entrou por convite. A vencedora poderá cruzar já na segunda rodada com Jessica Pegula, terceira cabeça de chave, caso a americana supere Elena-Gabriela Ruse.
Outra campeã em Nova York, Coco Gauff inicia a campanha contra Zeynep Sonmez. Naomi Osaka, dona de dois títulos do US Open, enfrenta Anastasia Zakharova. A primeira rodada também terá Daria Kasatkina x Paula Badosa, Emma Navarro x Lois Boisson, Sloane Stephens x Clara Tauson e Madison Keys x Alina Korneeva.
Desde o início de 2025, sete tenistas diferentes conquistaram títulos de simples em Grand Slams, sinal da dificuldade de estabelecer uma dominadora absoluta no circuito.
Principais confrontos da chave feminina
- Aryna Sabalenka x Camila Osorio
- Iga Swiatek x Wang Xiyu
- Coco Gauff x Zeynep Sonmez
- Elena Rybakina x Thea Frodin
- Venus Williams x Sofia Kenin
- Naomi Osaka x Anastasia Zakharova
- Madison Keys x Alina Korneeva
- Daria Kasatkina x Paula Badosa
- Amanda Anisimova x Ashlyn Krueger
- Mirra Andreeva x Janice Tjen
- Jessica Pegula x Elena-Gabriela Ruse
- Emma Navarro x Lois Boisson
- Sloane Stephens x Clara Tauson
Os últimos lugares das duas chaves ainda dependem da conclusão do qualifying. A fase classificatória chega à rodada decisiva nesta sexta-feira, 28, e define os jogadores que ocuparão as vagas restantes no quadro de 128 tenistas de cada categoria.
Quando começa o US Open 2026?
A chave principal de simples começa no domingo, 30 de agosto. As partidas da primeira rodada serão distribuídas pelos dias 30 e 31 de agosto e 1º de setembro. A partir daí, o torneio avança para a segunda rodada, terceira rodada, oitavas e quartas de final. A final feminina será disputada em 12 de setembro, enquanto a decisão masculina acontece em 13 de setembro.
Onde assistir ao US Open 2026 no Brasil?
No Brasil, a cobertura será nos canais ESPN, na televisão por assinatura, e no Disney+, pelo streaming.