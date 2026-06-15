Um recorde curioso da partida entre Holanda e Japão

A Copa do Mundo de 2026 ganhou uma curiosidade estatística fora das quatro linhas. O empate por 2 a 2 entre a Holanda e o Japão foi o primeiro dos dez jogos do torneio a ter início exatamente no horário previsto pela organização.

Até então, todas as partidas disputadas haviam registrado algum tipo de atraso no apito inicial, ainda que em muitos casos de apenas alguns segundos ou poucos minutos. É mania, por assim dizer, emprestada das transmissões esportivas nos Estados Unidos. Não há hipótese de uma partida da NBA ou da NFL começar no horário. É truque para um tempinho a mais de publicidade.

Não é grave, não representa o fim do mundo, mas colide com o rigor da Fifa, de pontualidade suíça e o cuidado com as emissoras que pagarem pelos direitos da Copa. É um pouquinho chato também para quem está em casa, com amigos, e cadê o pontapé inicial?

Na abertura, na Cidade do Mexico, a partida entre o dono da casa e a África do Sul começou com seis minutos de atraso. Brasil e Marrocos, quatro minutos depois do horário marcado. Estados Unidos e Paraguai, dois minutos depois do combinado.

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O motivo do atraso: o novo protocolo de hinos, cantados com os atletas perfilados no círculo central do gramado, o que exige mais cuidado nas preparações iniciais. Se der tempo, ao final da Copa os horários terão sido azeitados.