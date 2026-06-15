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Esporte

Um recorde curioso da partida entre Holanda e Japão

O jogo foi o primeiro da Copa a começar no horário certo, sem atraso

Por Fábio Altman, de Nova York 15 jun 2026, 10h21
Vista aérea de um estádio de futebol lotado, com arquibancadas repletas de torcedores. O campo verde vibrante está no centro, com jogadores em campo. Um telão grande exibe a partida, e a estrutura metálica do teto é visível
Holanda e Japão se enfrentaram na primeira rodada pelo Grupo F (Alex Pantling - FIFA/FIFA/Getty Images)
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A Copa do Mundo de 2026 ganhou uma curiosidade estatística fora das quatro linhas. O empate por 2 a 2 entre a Holanda e o Japão foi o primeiro dos dez jogos do torneio a ter início exatamente no horário previsto pela organização.

Até então, todas as partidas disputadas haviam registrado algum tipo de atraso no apito inicial, ainda que em muitos casos de apenas alguns segundos ou poucos minutos. É mania, por assim dizer, emprestada das transmissões esportivas nos Estados Unidos. Não há hipótese de uma partida da NBA ou da NFL começar no horário. É truque para um tempinho a mais de publicidade.

Não é grave, não representa o fim do mundo, mas colide com o rigor da Fifa, de pontualidade suíça e o cuidado com as emissoras que pagarem pelos direitos da Copa. É um pouquinho chato também para quem está em casa, com amigos, e cadê o pontapé inicial?

Na abertura, na Cidade do Mexico, a partida entre o dono da casa e a África do Sul começou com seis minutos de atraso. Brasil e Marrocos, quatro minutos depois do horário marcado. Estados Unidos e Paraguai, dois minutos depois do combinado.

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O motivo do atraso: o novo protocolo de hinos, cantados com os atletas perfilados no círculo central do gramado, o que exige mais cuidado nas preparações iniciais. Se der tempo, ao final da Copa os horários terão sido azeitados.

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