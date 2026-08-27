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Uefa volta atrás em ameaça de boicote às competições da Fifa

Confederação tiraria clubes europeus de disputas da Fifa por causa de projeto que abria a Copa do Mundo a investidores externos

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 14h27 | Atualizado em 27 ago 2026, 14h35
Guarda-chuva azul com o logotipo branco da UEFA Champions League e gotas de chuva escorrendo pela superfície
Proposta de abertura da Copa a investidores externos foi duramente criticada por organizações esportivas (Mario Hommes/DeFodi Images/DeFodi/Getty Images)
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Uefa volta atrás em ameaça de boicote às competições da Fifa Priorizar nos meus resultados Google

A União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) suspendeu a ameaça de boicote às competições organizadas pela Fifa nesta quinta-feira, 27. A medida foi tomada após vir à tona o projeto abortado do presidente da entidade mundial, Gianni Infantino, de abrir a Copa do Mundo a investidores privados.

A decisão da Uefa ocorre ao final de uma reunião em Mônaco das federações-membro da entidade europeia, dos membros de seu Comitê Executivo e dos representantes europeus no Conselho da Fifa.

“A Fifa confirmou por escrito à Uefa que o projeto Fifa Forward Enterprise foi retirado ‘de maneira irrevogável e definitiva’ e que ‘não voltará a surgir sob nenhuma outra forma, estrutura, denominação ou aparência’. Tendo obtido as duas garantias que exigia da Fifa em 30 de julho, e após consultar suas associações nacionais, a Uefa aceitou, portanto, suspender, em caráter provisório, a retirada das equipes europeias das competições da Fifa para a próxima temporada”, escreveu a Confederação Europeia em um comunicado.

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Anunciada em 30 de julho, essa ameaça de boicote havia sido mantida apesar da retirada do projeto de Gianni Infantino de criar uma sociedade comercial aberta a investidores privados, na qual seriam alocadas, em particular, as receitas da Copa do Mundo. Na ocasião, os europeus exigiram garantias de que uma iniciativa desse tipo — que, segundo eles, poderia “descaracterizar o futebol” — jamais se repetisse no futuro.

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Segundo uma fonte próxima à Uefa, a decisão também está relacionada à realização do Mundial Feminino Sub-20 na Polônia, de 5 a 27 de setembro. Nesse contexto, manter o boicote da Uefa tornava-se insustentável em relação à Polônia, país que nunca desistiu de sediar o torneio, nem mesmo no auge da crise. Além do país-sede, a Europa conta com outros cinco representantes neste Mundial (França, Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal).

Apesar de ter suspendido o boicote, a entidade europeia — aliada às confederações da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf) e da Ásia (AFC) — mantém a pressão pela saída de Gianni Infantino, candidato à reeleição no Congresso da Fifa de março de 2027, no Marrocos.

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Assim, a Uefa prepara uma ação na justiça suíça contra o presidente da Fifa, Gianni Infantino, por “gestão desleal”, devido ao seu projeto frustrado de abrir a Copa do Mundo a investidores privados, conforme informado nesta quinta-feira por uma fonte próxima ao caso.

(com AFP)

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