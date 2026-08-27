Uefa volta atrás em ameaça de boicote às competições da Fifa

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A Uefa suspendeu a ameaça de boicote às competições da Fifa após a desistência “definitiva e irrevogável” do projeto de Gianni Infantino de abrir a Copa do Mundo a investidores privados. A decisão ocorreu em Mônaco, mas a entidade europeia mantém a pressão pela saída do presidente da Fifa, preparando inclusive uma ação na justiça suíça por “gestão desleal”.

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A União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) suspendeu a ameaça de boicote às competições organizadas pela Fifa nesta quinta-feira, 27. A medida foi tomada após vir à tona o projeto abortado do presidente da entidade mundial, Gianni Infantino, de abrir a Copa do Mundo a investidores privados.

A decisão da Uefa ocorre ao final de uma reunião em Mônaco das federações-membro da entidade europeia, dos membros de seu Comitê Executivo e dos representantes europeus no Conselho da Fifa.

“A Fifa confirmou por escrito à Uefa que o projeto Fifa Forward Enterprise foi retirado ‘de maneira irrevogável e definitiva’ e que ‘não voltará a surgir sob nenhuma outra forma, estrutura, denominação ou aparência’. Tendo obtido as duas garantias que exigia da Fifa em 30 de julho, e após consultar suas associações nacionais, a Uefa aceitou, portanto, suspender, em caráter provisório, a retirada das equipes europeias das competições da Fifa para a próxima temporada”, escreveu a Confederação Europeia em um comunicado.

Anunciada em 30 de julho, essa ameaça de boicote havia sido mantida apesar da retirada do projeto de Gianni Infantino de criar uma sociedade comercial aberta a investidores privados, na qual seriam alocadas, em particular, as receitas da Copa do Mundo. Na ocasião, os europeus exigiram garantias de que uma iniciativa desse tipo — que, segundo eles, poderia “descaracterizar o futebol” — jamais se repetisse no futuro.

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Segundo uma fonte próxima à Uefa, a decisão também está relacionada à realização do Mundial Feminino Sub-20 na Polônia, de 5 a 27 de setembro. Nesse contexto, manter o boicote da Uefa tornava-se insustentável em relação à Polônia, país que nunca desistiu de sediar o torneio, nem mesmo no auge da crise. Além do país-sede, a Europa conta com outros cinco representantes neste Mundial (França, Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal).

Apesar de ter suspendido o boicote, a entidade europeia — aliada às confederações da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf) e da Ásia (AFC) — mantém a pressão pela saída de Gianni Infantino, candidato à reeleição no Congresso da Fifa de março de 2027, no Marrocos.

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Assim, a Uefa prepara uma ação na justiça suíça contra o presidente da Fifa, Gianni Infantino, por “gestão desleal”, devido ao seu projeto frustrado de abrir a Copa do Mundo a investidores privados, conforme informado nesta quinta-feira por uma fonte próxima ao caso.

(com AFP)