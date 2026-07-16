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Esporte

Trump encerra mistério sobre ida à final da Copa do Mundo

Presidente dos Estados Unidos ainda não compareceu a nenhum jogo do Mundial co-sediado pelo seu país

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 15h04 | Atualizado em 16 jul 2026, 15h20
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Patrick Smith/Getty Images)
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Trump encerra mistério sobre ida à final da Copa do Mundo Priorizar nos meus resultados Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assistirá à final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, no domingo, informou nesta quinta-feira (16) a secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt.

“Sua presença será o toque final naquela que tem sido a Copa do Mundo mais assistida, mais segura e mais bem-sucedida da história dos Estados Unidos”, disse Leavitt em coletiva de imprensa.

Durante o torneio co-sediado pelos EUA, Trump não compareceu em nenhum jogo, nem da seleção do país.

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Porém, mesmo fora das arquibancadas, Trump protagonizou um episódio suspeito de interferência política durante o torneio. Na fase de 16 avos de final, o artilheiro da seleção dos EUA, Folarin Balogun foi expulso pelo árbitro brasileiro Raphael Claus e perderia a partida das oitavas de final contra a Bélgica. No entanto, o presidente dos EUA telefonou para o presidente da Fifa, Gianni Infantino, pedindo a revisão do cartão e afirmou que o juiz brasileiro era “um pouco suspeito”.

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Trump admitiu o pouco conhecimento sobre a causa: “Eu nem sabia o que era um cartão vermelho”, e mesmo assim afirmou convicto: “Vi o lance, aquilo não foi falta. Então, pedi, sim, uma revisão para a Fifa.”

Apesar de Infantino e o Comitê Disciplinar da Fifa terem negado interferência do mandatário americano, o cartão vermelho foi suspenso e Balogun pôde jogar contra os belgas, como pediu Trump.

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O caso gerou repercussão internacional. A Uefa se pronunciou em nota e afirmou que a decisão “ultrapassou todos os limites” e que estava incrédula diante de uma decisão “tão inédita, incompreensível e injustificável”. A Federação de Futebol da Bélgica (RBFA) chegou a entrar com recurso para reverter a decisão, mas recebeu a resposta da Fifa de que a atitude da RBFA era inadmissível. Em campo, a Bélgica atropelou a seleção dos Estados Unidos por 4 a 1 e eliminou os anfitriões do torneio.

(Com AFP)

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