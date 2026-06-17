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Esporte

Trump deve quebrar o protocolo da final da Copa

Presidente americano quer ficar no palco durante a celebração do título, repetindo o que fez no Mundial de Clubes do ano passado

Por Felipe Carneiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 19h02
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 13: Reece James of Chelsea looks towards U.S President Donald Trump as he prepares to lift the trophy following the FIFA Club World Cup 2025 final match between Chelsea FC and Paris Saint-Germain at MetLife Stadium on July 13, 2025 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)
Em 2025, jogadores do Chelsea reclamaram da presença de Trump no palco dos campeões (Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)
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Donald Trump jamais permite que regras limitem seu narcisismo. Não surpreende ninguém, pois, que ele deve quebrar o protocolo da Fifa e subir ao palco para comemorar ao lado dos vencedores da Copa do Mundo quando o troféu for erguido no dia 19 de julho, no estádio de Nova Jersey/Nova York. Integrantes do governo americano ouvidos pelo portal TalkSport garantiram que o assunto já foi discutido com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, que teria dado a luz verde.

Não seria a primeira vez. Na final do Mundial de Clubes, no ano passado, Trump entregou a taça ao capitão do Chelsea, Reece James, e permaneceu no palco durante a celebração, numa cena que chegou a desconcertar o meia Cole Palmer, flagrado pelas câmeras questionando por que o presidente ainda estava no meio da festa do time inglês.

Tocar no troféu, aliás, não seria uma violação de protocolo: as regras da Fifa permitem que chefes de Estado em exercício segurem a taça com as mãos desprotegidas, ao lado dos próprios campeões. O que foge ao padrão é permanecer no palco durante o levantamento do troféu pelos atletas, momento que a entidade reserva exclusivamente aos jogadores e à comissão técnica.

Segundo o TalkSport, a Fifa quer que Trump entregue o troféu diretamente ao capitão da seleção campeã e permaneça no palco para as comemorações, com representantes dos outros dois países-sede, México e Canadá, também convidados. A decisão final de ficar ou não durante o levantamento da taça caberia ao próprio Trump, mas integrantes da Casa Branca afirmam que ele vai repetir o roteiro.

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Até agora, Trump não esteve presente em nenhuma partida da Copa. As cerimônias de abertura realizadas na quinta e na sexta-feira contaram com o secretário de Estado Marco Rubio como representante oficial dos Estados Unidos.

A previsão é que o presidente americano compareça a ao menos alguns jogos antes da decisão final.

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