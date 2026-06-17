Trump deve quebrar o protocolo da final da Copa

Donald Trump jamais permite que regras limitem seu narcisismo. Não surpreende ninguém, pois, que ele deve quebrar o protocolo da Fifa e subir ao palco para comemorar ao lado dos vencedores da Copa do Mundo quando o troféu for erguido no dia 19 de julho, no estádio de Nova Jersey/Nova York. Integrantes do governo americano ouvidos pelo portal TalkSport garantiram que o assunto já foi discutido com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, que teria dado a luz verde.

Não seria a primeira vez. Na final do Mundial de Clubes, no ano passado, Trump entregou a taça ao capitão do Chelsea, Reece James, e permaneceu no palco durante a celebração, numa cena que chegou a desconcertar o meia Cole Palmer, flagrado pelas câmeras questionando por que o presidente ainda estava no meio da festa do time inglês.

Tocar no troféu, aliás, não seria uma violação de protocolo: as regras da Fifa permitem que chefes de Estado em exercício segurem a taça com as mãos desprotegidas, ao lado dos próprios campeões. O que foge ao padrão é permanecer no palco durante o levantamento do troféu pelos atletas, momento que a entidade reserva exclusivamente aos jogadores e à comissão técnica.

Segundo o TalkSport, a Fifa quer que Trump entregue o troféu diretamente ao capitão da seleção campeã e permaneça no palco para as comemorações, com representantes dos outros dois países-sede, México e Canadá, também convidados. A decisão final de ficar ou não durante o levantamento da taça caberia ao próprio Trump, mas integrantes da Casa Branca afirmam que ele vai repetir o roteiro.

Continua após a publicidade

Até agora, Trump não esteve presente em nenhuma partida da Copa. As cerimônias de abertura realizadas na quinta e na sexta-feira contaram com o secretário de Estado Marco Rubio como representante oficial dos Estados Unidos.

A previsão é que o presidente americano compareça a ao menos alguns jogos antes da decisão final.