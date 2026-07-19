Trump chega ao estádio para a final da Copa do Mundo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou cedo neste domingo, 19, ao estádio MetLife, em Nova Jersey, para assistir à final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina e entregar o troféu ao vencedor. Cerca de uma hora antes do início da partida, que começaria às 16h, o helicóptero presidencial, Marine One, sobrevoou o estádio, anunciando sua chegada. Ronaldo Fenômeno foi levar a taça para Trump, que fará a entrega ao vencedor após o jogo.

Ao aparecer nos telões do estádio, o presidente foi recebido com vaias pelos torcedores presentes. Sua imagem surgiu no telão logo após o hino dos Estados Unidos, interpretado por Jennifer Hudson. Vencedora dos prêmios Emmy, Grammy, Oscar e Tony, a cantora usava um traje branco com detalhes em vermelho, branco e azul e se posicionou diante de um conjunto de bandeiras de vários países. Ela começou a cappella, sendo em seguida acompanhada por uma banda de metais.

A cerimônia pré-jogo seguiu com a apresentação do cantor pop britânico Robbie Williams, que interpretou “Desire”, hino da Copa do Mundo, vestindo um agasalho azul cravejado de brilhos. Ele contou com as participações de Nicole Scherzinger, integrante do grupo Pussycat Dolls, e da cantora italiana Laura Pausini.

Na sequência, o ator Tom Cruise, trajando camisa polo e calça jeans, discursou ao público. “Hoje, restam apenas duas equipes: Espanha e Argentina!”, disse Cruise. “Vamos celebrar um torneio que uniu o mundo.”

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Os hinos nacionais das duas finalistas também foram executados ao vivo. O grupo Spanish Brass, quinteto de metais que toca desde 1989, tocou o hino nacional espanhol, conhecido como “La Marcha Real”. Já o hino argentino ficou por conta da cantora pop Maria Becerra, que contou com um coro animado da plateia presente no MetLife.

A execução ao vivo dos hinos marcou uma diferença em relação ao restante do torneio: ao longo da Copa do Mundo, além das cerimônias de abertura realizadas em cada país-sede, os hinos nacionais tocados antes das partidas foram transmitidos por sistemas de som, com jogadores e torcedores cantando juntos. Na grande final, porém, a organização optou por apresentações ao vivo, elevando o tom solene do evento que encerra o torneio.

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(Com AFP)

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