Tradicional ‘previsão’ da Sports Illustrated dá cinco ouros ao Brasil; veja lista

Uma das principais revistas esportivas do mundo, a Sports Illustrated publicou nesta segunda-feira, 22, sua tradicional lista de previsões para os Jogos Olímpicos. Em Paris, para a publicação, o Brasil somaria 22 medalhas, sendo cinco delas de ouro.

Prata em Tóquio, a boxeadora Beatriz Ferreira é uma das cotadas para ser campeã, na categoria 60 kgs. Também prata na última edição dos Jogos Olímpicos, a skatista Rayssa Leal venceria o ouro no skate street, segundo a projeção da Sports Illustrated.

As outras três medalhas viriam com o vôlei masculino, com o surfista Gabriel Medina e com a dupla Ana Patrícia e Duda, do vôlei de praia.

Para a publicação, no entanto, algumas apostas brasileiras não devem se concretizar. Isaquias Queiroz, dono de quatro medalhas olímpicas e que busca um recorde inédito, não aparece nem mesmo no pódio das provas de canoagem.

Já a ginasta Rebeca Andrade ficaria com três pratas e um bronze, não conseguindo superar a americana Simone Biles, que teria três ouros e um bronze. Rebeca é a primeira ginasta brasileira campeã olímpica, conquistando ouro no salto em Tóquio, além de primeira ginasta e atleta do Brasil a ganhar duas medalhas numa mesma edição dos Jogos Olímpicos, com a prata no individual geral.

Dos 277 atletas que irão representar o Brasil, 11 deles chegam com o peso de já terem sido campeões olímpicos em edições passadas da maior competição esportiva do mundo.

Campeã do prêmio de maior nadadora de águas abertas do mundo por seis vezes, Ana Marcela Cunha conseguiu seu ouro olímpico nos Jogos de Tóquio, o primeiro ouro olímpico na história da natação feminina do Brasil. Para a Sports Illustrated, no entanto, ela ficaria com a prata, perdendo o ouro para a alemã Leonie Beck.

Vale lembrar, claro, que trata-se de uma revista dos Estados Unidos e tudo não passa de um palpite.