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Esporte

Torcedor estátua da RD Congo na Copa tem inspiração política

Seleção joga contra a Colômbia nesta terça-feira, 23

Por Giovanna Fraguito 23 jun 2026, 23h15 | Atualizado em 24 jun 2026, 06h28
Homem negro de óculos, terno vermelho, camisa amarela e gravata vermelha, com a bandeira da República Democrática do Congo e um brasão no paletó, faz um gesto de tiro na cabeça com a mão direita e cobre a boca com a esquerda, em meio a uma multidão desfocada
Michel Nkuka Mboladinga durante a partida entre Colômbia e RD Congo pela segunda rodada da Copa de 2026 - 23/06/2026 (Cesar Gomez/Jam Media/Getty Images)
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A República Democrática do Congo ganhou um “reforço” para o jogo contra a Colômbia na Copa do Mundo, nesta terça-feira, 23. Michel Kuka Mboladinga, conhecido como “Lumumba Vea”, chegou ao México para acompanhar a seleção em sua trajetória no Mundial. O torcedor se tornou uma das figuras mais marcantes do futebol africano por sua forma incomum de demonstrar apoio. Vestido com terno e gravata, ele permanece imóvel durante as partidas, reproduzindo a postura de uma estátua de Patrice Lumumba, primeiro-ministro da RD Congo após a independência do país. A performance chamou atenção durante a Copa Africana de Nações de 2025 e fez com que ele passasse a integrar a delegação oficial congolesa.

Michel não participou da estreia do país no Mundial, no empate por 1 a 1 contra Portugal, em Houston. A viagem atrasou por causa de restrições ligadas ao surto de ebola na República Democrática do Congo, que o obrigaram a cumprir quarentena de 21 dias na Bélgica. Agora, ele volta às arquibancadas para repetir a cena que o tornou conhecido: ficar parado por 90 minutos enquanto a torcida se movimenta ao redor.

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