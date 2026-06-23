Torcedor estátua da RD Congo na Copa tem inspiração política

A República Democrática do Congo ganhou um “reforço” para o jogo contra a Colômbia na Copa do Mundo, nesta terça-feira, 23. Michel Kuka Mboladinga, conhecido como “Lumumba Vea”, chegou ao México para acompanhar a seleção em sua trajetória no Mundial. O torcedor se tornou uma das figuras mais marcantes do futebol africano por sua forma incomum de demonstrar apoio. Vestido com terno e gravata, ele permanece imóvel durante as partidas, reproduzindo a postura de uma estátua de Patrice Lumumba, primeiro-ministro da RD Congo após a independência do país. A performance chamou atenção durante a Copa Africana de Nações de 2025 e fez com que ele passasse a integrar a delegação oficial congolesa.

Michel não participou da estreia do país no Mundial, no empate por 1 a 1 contra Portugal, em Houston. A viagem atrasou por causa de restrições ligadas ao surto de ebola na República Democrática do Congo, que o obrigaram a cumprir quarentena de 21 dias na Bélgica. Agora, ele volta às arquibancadas para repetir a cena que o tornou conhecido: ficar parado por 90 minutos enquanto a torcida se movimenta ao redor.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

Publicidade