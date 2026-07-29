Tom Brady faz ‘viagem da vida’ com filhos de Gisele Bündchen

Longe dos gramados, Tom Brady trocou os estádios pela natureza. O ex-quarterback da NFL compartilhou nesta semana um álbum de fotos de uma viagem ao Alasca ao lado dos três filhos, Jack, 18 anos, Benjamin, 16, e Vivian, 13, e definiu o passeio como “a viagem da vida”.

Nas imagens, a família aparece em passeios de trenó puxado por cães, pescarias, observação de baleias e em meio às paisagens geladas do estado americano. “Uma semana no Alasca com meus três melhores amigos. A viagem da minha vida”, escreveu Brady na legenda da publicação, celebrando o tempo ao lado dos herdeiros.

Jack é fruto do relacionamento com a atriz Bridget Moynahan, enquanto Benjamin e Vivian nasceram do casamento com a modelo brasileira Gisele Bündchen.

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