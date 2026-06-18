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Esporte

Titular da Costa do Marfim tem entrada barrada no Canadá

O jogador permanece nos Estados Unidos e não jogará o segundo jogo da Copa do Mundo pela sua seleção

Por Gabriel Bussolotti Silveira 18 jun 2026, 11h23 | Atualizado em 18 jun 2026, 11h46
Elye Wahi atuando pela Costa do Marfim contra o Equador
 (Joe Prior/Visionhaus/Getty Images)
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O atacante da Costa do Marfim, Elye Wahi, foi barrado pela imigração canadense e não conseguiu entrar no país. O atleta titular de sua equipe no primeiro jogo da Copa do Mundo contra o Equador permaneceu nos Estados Unidos, local da estreia da seleção marfinense, e não disputará a próxima partida da fase de grupos da competição.

Segundo o The Athletic, do jornal The New York Times, Wahi foi preso sob suspeita de manipulação de resultados faltando duas semanas para o início do maior torneio de seleções do mundo, no dia 29 de maio. O jogador de 23 anos é alvo de uma investigação que busca averiguar se ele provocou deliberadamente um cartão amarelo contra o Metz em 17 de maio, enquanto jogava pelo Nice, de acordo com o veículo.

Wahi foi detido logo depois de marcar dois gols na vitória do Nice sobre o Saint-Étienne, que ajudou a manter o clube francês na primeira divisão do país. Em liberdade provisória, o atacante foi autorizado a viajar aos Estados Unidos para disputar a Copa do Mundo pela sua seleção. 

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Após vitória inédita da Costa do Marfim em sua primeira Copa do Mundo da história, o time do país africano jogará neste sábado, 20, contra a Alemanha em Toronto, no Canadá. A Federação Marfinense de Futebol (FIF), confirmou que Wahi não viajou com a delegação e que ele não disputará a próxima partida. Confira o comunicado a imprensa da FIF na íntegra:

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“A Federação Marfinense de Futebol tomou conhecimento dos diversos artigos e informações publicados na quarta-feira, 17 de junho de 2026, referentes ao jogador da seleção marfinense Elye Wahi. Até o momento, a FIF não foi oficialmente notificada de nenhum processo legal ou administrativo a seu respeito. Neste momento particularmente delicado, a FIF oferece seu total apoio ao jogador e reafirma sua confiança nele. ELYE WAHI continua sendo um membro importante da seleção marfinense. A Federação Marfinense de Futebol (FIF) informa ainda que o jogador não poderá viajar com a delegação para o Canadá. De fato, as autorizações administrativas necessárias para sua entrada no Canadá ainda não foram obtidas. ELYE WAHI permanecerá, portanto, nos Estados Unidos aguardando o retorno da equipe. A Federação Marfinense de Futebol continuará acompanhando de perto a situação e comunicará qualquer informação oficial relevante.”

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