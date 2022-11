Tite mantém mistério sobre escalação do Brasil e ‘complica’ Raphinha

DOHA – A expectativa pela estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar cresce cada vez mais. Faltando três dias para o jogo contra a Sérvia, no estádio Lusail, ainda há poucas pistas de Tite sobre o time titular. O treinador optou por fechar a maior parte do treino desta segunda-feira, 21, no estádio Grand Hamad – e complicou o atacante Raphinha, primeiro a atender os jornalistas.

“Não posso falar nada para vocês (…) Com dois pontas o time tem mais velocidade, com Paquetá o time joga com mais bola no pé, menos aceleração. Mas depende muito, tem jogo que pede uma coisa e outro outra”, disse o jogador do Barcelona.

A principal dúvida diz respeito a Vinicius Junior: se o atacante do Real Madrid entrar, quem deve sair é Fred, com Lucas Paquetá para o lado de Casemiro. Tite, porém, tem preferido escalar apenas um ala pela direita (Raphinha ou Antony) e jogar com Paquetá mais aberto na esquerda, próximo de Neymar, com um 9 mais fixo (Richarlison).

Questionado novamente sobre os titulares, Raphinha despistou em tom bem humorado: “Estão querendo me complicar, hein? Vou deixar para a imaginação de vocês. (…) Com Paquetá ou com Vini, somos ofensivos. A diferença é uma forma mais por dentro e outra pelas beiradas.” A explicação do jogador pontuou as diferenças do estilo de ataque da seleção brasileira a depender do escolhido.

“Quanto mais jogadores, melhor para a seleção. O Antony estar no seu melhor momento me faz estar no meu também e vice-versa, quem ganha com isso é a seleção. Infelizmente nem todos podem jogar. Imagino que para o professor [Tite] seja mais difícil do que para qualquer outro que palpite de fora”, prosseguiu o jogador do Barcelona.

Continua após a publicidade

Mesmo antes da chegada ao Catar, Tite evita falar em 11 escolhidos para iniciar o Mundial. No período de preparação em Turim, o treinador optou por trabalhos táticos em campo reduzido, com alguns atletas com dupla função.

Os auxiliares Cleber Xavier e Matheus Bacchi realizam trabalhos específicos por setor, além de movimentações que reproduzam situações de jogo que serão encontradas diante dos sérvios. A preocupação maior é com a dupla de ataque formada por Mitrovic e Vlahovic.

Pela polêmica convocação de Daniel Alves, o lado direito defensivo brasileiro também é assunto constante nesta preparação para a Copa do Mundo. Ao ser perguntado sobre, Raphinha disse: “Com Danilo ou Daniel, os dois sabem realizar àquilo que o professor perde. Obviamente que o Dani tem mais a parte ofensiva, mas qualquer um dos dois consegue se adaptar à posição.”

Em sequência, foi a vez de Richarlison chegar à coletiva para responder perguntas da imprensa. O assunto escalação também não saiu da entrevista e o atacante do Tottenham foi mais enfático, apesar de afirmar que ainda não sabe quem serão os titulares para o jogo contra a Sérvia. “Como atacante, quero ir para cima, quero o máximo de atacantes possível, mas isso é com o professor Tite, vou deixar para ele resolver. Ainda não sabemos a equipe que vai iniciar. Mas eu prefiro cinco atacantes comigo, para a bola chegar mais fácil.”

Continua após a publicidade