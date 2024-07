Thiago Wild perde na estreia e é eliminado de Paris por argentino

Depois de um adiamento por conta da chuva que não parava de cair no icônico saibro de Roland Garros, o tênis brasileiro estreou neste domingo, 28, nos Jogos Olímpicos de Paris. A estreia, no entanto, foi com o pé esquerdo: no simples masculino, Thiago Wild, número 1 entre os brasileiros e 72 do mundo, perdeu para o argentino Tomas Etcheverry por 2 sets a 0 (7/6[7] e 6/2).

Etcheverry, 35 do mundo, pega agora o vencedor da partida entre Roman Safiullin, russo que compete sob bandeira neutra, e o chileno Alejandro Tabilo.

O Brasil ainda tem mais atletas disputando hoje em Roland Garros. Thiago Monteiro, Bia Haddad Maia e Laura Pigossi fazem suas estreias neste domingo.