Tenista Nick Kyrgios é suspenso pelo consumo de cocaína

O tenista australiano Nick Kyrgios foi suspenso provisoriamente após testar positivo para cocaína, informou nesta quarta-feira, 19, a Agência Internacional para a Integridade do Tênis (ITIA).

O tenista de 31 anos, que chegou à final de Wimbledon em 2022, não passou em um exame durante o torneio ATP 250 de Mallorca, em 22 de junho.

“Em 17 de julho de 2026, um laboratório credenciado pela Agência Mundial Antidoping (Wada) confirmou a presença de benzoilecgonina, um metabólito da cocaína”, afirmou a ITIA.

A agência informou que a suspensão está em vigor desde 4 de agosto. O atleta não recorreu da decisão e assumiu “total responsabilidade” em uma publicação no Instagram.

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“Eu cometi um grande erro”, escreveu. “Sinto muito pelos meus fãs, minha família, meus patrocinadores e todos que estão próximos de mim”.

“Acima de tudo, peço desculpas às crianças que me acompanham. Eu sei o exemplo que isso estabelece e estou profundamente decepcionado comigo”, completou o australiano, um talento inegável, mas muitas vezes ofuscado por seu temperamento e por lesões.

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(informações da AFP)