Técnico francês confirma time completo e afirma: “Espanha é favorita”

O técnico da França, Didier Deschamps, tem um currículo invejável. Campeão mundial como jogador, em 1998, e como treinador, em 2018. Está há 14 anos no cargo, e já anunciou que vai se aposentar ao final desta Copa. Isso significa que faltam apenas dois jogos para sua despedida. O primeiro acontece nesta terça-feira, 14, justo no principal feriado de celebração da pátria, que marca a queda da Bastilha. É a primeira vez que a seleção francesa disputa uma partida de Copa do Mundo em 14 de julho, o que tem sido tratado como um fator extra de mobilização popular no país. “É um dia especial, fico feliz de jogar nesse dia, mas não podemos esquecer que a Espanha tem o mesmo objetivo que nós, e precisamos vencer”.

Sobre o time, Deschamps confirmou que Aurélien Tchouaméni está disponível após lesão muscular no adutor que o tirou dos dois jogos anteriores: “Ele está melhor hoje. Não vou dizer que está cem por cento curado, é uma Copa do Mundo, mas o mais importante é que ele está aqui, faz parte do grupo e pode jogar”. Kylian Mbappé, que deixou a partida contra o Marrocos com um problema no tornozelo, foi confirmado como apto. Havia uma dúvida no ar porque o atacante não participou de todo o treino do time no estádio de Dallas, mais cedo, mas o treinador debelou qualquer rumor. “Kylian só não está mais que 100% porque é impossível, 100% é o máximo”.

Deschamps também comentou a disputa por posição entre Bradley Barcola e Désiré Doué no ataque, dizendo que os dois “se conhecem, gostam um do outro” e têm alternado a titularidade ao longo do torneio. A equipe estudou as qualidades de Lamine Yamal, disse o técnico, mas “ter um 1 contra 1 contra alguns dos meus jogadores também não é tarefa fácil”.

Apesar disso, o técnico empurrou para a Espanha o favoritismo do jogo. “A Espanha é a atual campeã europeia. Antes da Copa nos consideravam favoritos, mas o favorito é a Espanha.” Destacou a solidez defensiva do adversário, que sofreu apenas um gol nos últimos seis ou sete jogos, e previu “um jogo espetacular”, com as duas seleções fortes no ataque.

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Sobre o retrospecto recente, dois reveses seguidos para a Espanha (a semifinal da Eurocopa de 2024 e a semifinal da Liga das Nações de 2025, quando os espanhóis venceram por 5 a 4 com dois gols de Yamal), Deschamps foi direto: “Não existe revanche. O passado é passado.” Lembrou que o único confronto entre as seleções em Copa do Mundo foi nas oitavas de final de 2006, vencido pela França por 3 a 1, no último Mundial de Zinedine Zidane.

Por fim, Deschamp agradeceu o apoio da torcida local à seleção francesa nos Estados Unidos. “As pessoas no entorno da nossa base em Boston têm sido muito receptivas, nos apoiado muito e isso nos deixa muito felizes. Se isso ajuda a promover o futebol nos Estados Unidos, ótimo”.

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