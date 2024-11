Técnico do México é ferido na cabeça após jogo contra Honduras

O técnico da seleção mexicana, Javier Aguirre, foi ferido na cabeça por uma lata de cerveja lançada por torcedores hondurenses ao fim do jogo entre México e Honduras pela Liga das Nações da Concacaf (Confederação das Associações de Futebol da América do Norte, Central e Caribe), na noite de sexta-feira, 15. A partida aconteceu no estádio Francisco Morazán, em San Pedro Sula, em Honduras, e foi vencida pelos anfitriões por 2 x 0.

O impacto abriu um corte na cabeça de Aguirre e fez com que o técnico deixasse o campo com a cabeça ensaguentada. Em comunicado, a Federação Mexicana de Futebol disse que “rechaça firmemente qualquer forma de violência no futebol” e que pediu, em uma notificação formal à Concacaf, que a confederação “atue conforme o regimento” em relação ao ocorrido.

A Concacaf também repudiou a agressão e afirmou que encaminhou o caso para investigação junto à Comissão de Disciplina na entitade, de acordo com informações do jornal esportivo hondurenho Diez.

https://x.com/SelecaodaCBF/status/1857734231742459990

Em postagem nas redes sociais, a CBF também condenou o ato. “A Confederação Brasileira de Futebol repudia veementemente e lamenta profundamente o ato de agressão contra o técnico Javier Aguirre, treinador da Seleção do México, após um torcedor lançar um objeto em sua direção, que causou um ferimento em sua cabeça”, escreveu.