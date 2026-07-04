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Esporte

Técnico de seleção deixa cargo após dois jogos e eliminação da Copa

Herve Renard foi contratado durante o Mundial para substituir Sabri Lamouchi, demitido após goleada na estreia da Tunísia

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 jul 2026, 20h27
Três homens em um estádio de futebol lotado, o da esquerda veste camisa branca e os outros dois, camisas vermelhas com TUNISIA em preto. O homem do meio usa um crachá de identificação da FIFA World Cup 2026. Todos olham para frente com expressões sérias.
Herve Renard comandou Tunísia em dois jogos (David Ramos/Getty Images)
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O técnico Hervé Renard, que assumiu o comando da Tunísia,  no lugar de Sabri Lamouchi durante a Copa do Mundo, anunciou nas redes sociais neste sábado, 4, que está deixando o cargo após apenas duas partidas.

“Minha jornada está chegando ao fim”, escreveu o francês de 57 anos em um ‘story’ no Instagram. “Antes de partir, gostaria de agradecer sinceramente à Federação Tunisiana de Futebol por me dar a oportunidade de participar da Copa do Mundo de 2026”.

“Foi uma honra vestir as cores da Tunísia e viver essa experiência inesquecível”, acrescentou.

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Renard havia sido contratado pela federação no dia 16 de junho para substituir seu compatriota Sabri Lamouchi, demitido um dia depois de as ‘Águias de Cartago’ sofrerem uma derrota avassaladora de 5 a 1 para a Suécia em sua partida de estreia.

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No entanto, o ex-técnico da Arábia Saudita não teve desempenho melhor que seu antecessor, sofrendo duas derrotas pesadas nas duas partidas da fase de grupos: contra o Japão (4 a 0) e a Holanda (3 a 1).

Após a eliminação da Tunísia no dia 26 de junho, Renard disse à AFP que havia vindo “para esta Copa do Mundo” e estava “livre para escolher o melhor projeto para o futuro”, sem especificar se a federação havia solicitado a renovação de seu contrato.

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Em 17 de abril, ele havia sido demitido do cargo de técnico da Arábia Saudita, apenas dois meses antes da Copa do Mundo da qual o país participou.

(Com AFP)

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TAGS:
Arábia Saudita
Copa do Mundo 2026
Seleção de Futebol da Tunísia
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