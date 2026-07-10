Técnico da Espanha prevê “final antes da final” contra a França

A Bélgica demonstrou garra, lutou, segurou um empate até os 42 minutos do segundo tempo, mas não teve jeito. A Espanha é melhor e confirmou seu favoritismo com a autoridade de quem tem um futebol sólido e não perde há 36 jogos. Só sofreu um gol nesta Copa, justo agora nas quartas.

E não são só os torcedores de todo o mundo que estão ansiosos para ver a semifinal que vai pôr frente a frente as duas seleções que já eram apontadas como as principais favoritas ao título desde antes da estreia: França e Espanha. O técnico espanhol, De la Fuente, mal pode esperar pela semifinal na próxima terça-feira, 14, no estádio de Dallas.

“Vai ser um jogo incrível. É a final antes da final. São dois dos melhores times do mundo”, afirmou, depois do jogo. “Somos capazes de ganhar. Tenho confiança nos meus jogadores, no meu time, e no nosso potencial. Vamos enfrentar um gigante do futebol, e precisaremos fazer nossa melhor partida para conseguir ganhar, e vamos fazer”.

Continua após a publicidade

Exaltado por ter promovido a entrada de Fabian Ruiz no time titular contra a Bélgica, e depois ter colocado no Merino no segundo tempo, e visto os dois marcarem os gols da vitória, De la Fuente fez questão de dividir os louros com toda a equipe. “Temos os melhores jogadores do mundo à nossa disposição, e todos têm uma função a cumprir. Fabian e Merino fizeram os gols, mas todos tiveram sua parte para ganharmos, estou muito orgulhoso da partida de todos hoje”.

Publicidade