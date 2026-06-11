Taylor Swift e Timothée Chalamet vibram com virada histórica dos Knicks
Astros acompanharam no Madison Square Garden a vitória do time de Nova York sobre o San Antonio Spurs
Taylor Swift e Timothée Chalamet foram alguns dos famosos que acompanharam de perto a virada histórica do New York Knicks sobre o San Antonio Spurs, nesta quarta-feira, 10, no Madison Square Garden. O time de Nova York venceu por 107 a 106, no quarto jogo das finais da NBA, após chegar a ficar 29 pontos atrás no placar.
Chalamet, torcedor declarado dos Knicks, comemorou a vitória ao lado da namorada, Kylie Jenner, e chegou a gritar “Knicks in 5”, em referência à possibilidade de o time fechar a série no quinto jogo. Já Taylor apareceu ao lado de Mariska Hargitay e das irmãs Este Haim e Alana Haim, com looks nas cores da equipe.
A partida também reuniu nomes como Spike Lee, Ben Stiller, Adam Sandler, Jerry Seinfeld, Jimmy Fallon, Michael J. Fox e integrantes do Wu-Tang Clan, que se apresentaram no intervalo. Com o resultado, os Knicks abriram 3 a 1 na série e ficaram a uma vitória do primeiro título da NBA em 53 anos.
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