Surpresa em lista para Copa, Mônica vê “recomeço” em 3º Mundial

Durante ciclo para a Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia, a zagueira Mônica pouco participou das convocações da técnica sueca Pia Sundhage, no comando da seleção brasileira de futebol feminino desde o segundo semestre de 2019. Por isso, foi considerada uma surpresa quando apareceu na lista da treinadora para o Mundial, no último dia 27.

Até mesmo a zagueira de 36 anos tomou um susto quando viu seu nome entre os 26 (23 convocadas e três suplentes). Ao justificar a convocação da atleta, Pia apontou, justamente, a experiência como ponto fundamental. “A Mônica é uma ótima líder. Ela vai ajudar a equipe com sua presença e experiência”, disse a técnica na coletiva do anúncio da equipe. Por sinal. das 11 estreantes em Mundiais do time, duas são defensoras, Antônia e Lauren.

Presente nas Copas de 2015 (Canadá) e 2019 (França), a atual jogadora do Madrid CFF-ESP e com passagens pelo futebol dos EUA, Áustria, Espanha, Austrália, além do Brasil, entende a missão “extra campo” que terá no torneio.

“Acredito que depois de ter vivido em tantos lugares diferentes, acho que consigo trazer para as atletas essa maturidade, que a cada situação que pode aparecer pra gente, nós vamos encontrar uma saída. Precisamos ter tranquilidade e respirar em momentos do jogo, as vezes, vamos ter o controle da bola, em outros momentos, não vamos ter. Então, acho que a experiência que posso trazer para o grupo é que as coisas irão acontecer, mas não no nosso momento, mas quando estivermos preparadas”, disse a zagueira, que encara a oportunidade como um recomeço dentro da seleção.

“Essa convocação representa pra mim, muito gratidão. É uma oportunidade, representa pra mim uma chance, um recomeço de estar vivendo esse momento lindo com o futebol feminino, crescendo a cada dia. Poder estar vivendo isso com elas é muito gratificante pra mim.”

Após a cansativa viagem entre Brasil e Austrália, de mais de 25h, a seleção brasileira realizou seu primeiro treinamento em Gold Coast, na última quinta-feira (6). O trabalho foi realizado em campo do hotel onde a delegação está hospedada. Na primeira semana de trabalhos antes da estreia, marcada para o próximo dia 24, contra o Panamá, o Brasil deverá ter um ritmo muito controlado de treinamentos, para evitar desgastes excessivos das atletas. A copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia vai ocorrer entre os dias 20 de julho e 20 de agosto.