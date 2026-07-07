Suíça vence a Colômbia nos pênaltis e é a última classificada às quartas de final da Copa
Equipe europeia levou a melhor e agora enfrenta a Argentina nas quartas
A Suíça venceu a Colômbia nos pênaltis por 4 a 3, nesta terça-feira (7), e garantiu a última vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.
Em Vancouver, no Canadá, as seleções empataram por 0 a 0 no tempo regulamentar, placar que persistiu durante a prorrogação e levou a decisão para as cobranças de pênaltis.
Nas penalidades, Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cedric Itten e Ruben Vargas converteram para a Suíça. Manuel Akanji foi o único suíço a desperdiçar a cobrança, ao isolar a bola.
Pelo lado colombiano, Juan Fernando Quintero, Johan Campaz e Luis Díaz marcaram. Davinson Sánchez acertou a trave, enquanto Juan Camilo “Cucho” Hernández parou na defesa do goleiro Gregor Kobel.
Com a classificação, a Suíça enfrentará a Argentina pelas quartas de final da Copa do Mundo. A partida será disputada no próximo sábado (11), às 22h.
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