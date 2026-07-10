Sinner x Djokovic em Wimbledon: horário e onde assistir
Italiano e sérvio se enfrentam nesta sexta-feira, 10, pela semifinal do Grand Slam britânico
Jannik Sinner e Novak Djokovic voltam a medir forças nesta sexta-feira, 10, pela semifinal de Wimbledon. O confronto será disputado na Quadra Central do All England Club, em Londres, e está previsto para começar às 11h30 (horário de Brasília). O início poderá sofrer atraso, a depender da duração da primeira semifinal masculina, entre Arthur Fery e Alexander Zverev.
Atual número 1 do mundo e defensor do título, Sinner chega ao duelo sustentado pela regularidade e por um caminho menos desgastante nas fases decisivas. Nas quartas de final, o italiano derrotou Jan-Lennard Struff em sets diretos e avançou pela terceira vez à semifinal do torneio.
Djokovic, por sua vez, chega na semifinal após uma batalha física e mental contra Félix Auger-Aliassime. O sérvio precisou de 5 horas e 15 minutos para vencer por 3 sets a 2. A partida foi a mais longa de quartas de final da história de Wimbledon. Aos 39 anos, o heptacampeão tenta alcançar sua nona decisão no torneio e manter vivo o sonho de conquistar o 25º título de Grand Slam.
O reencontro carrega também um sabor de revanche. Sinner eliminou Djokovic na semifinal de Wimbledon de 2025, em sets diretos, antes de conquistar seu primeiro troféu no gramado londrino. Já no início de 2026, o sérvio respondeu ao derrotar o italiano em cinco sets na semifinal do Australian Open.
Sinner e Djokovic já se enfrentaram 11 vezes no circuito profissional, com vantagem de 6 a 5 para o italiano. Em Wimbledon, porém, o sérvio lidera o retrospecto por 2 a 1.
Horário e onde assistir a Sinner x Djokovic em Wimbledon:
- Data: sexta-feira, 10 de julho de 2026
- Horário previsto: 11h30 (horário de Brasília)
- Onde assistir: ESPN 2 e Disney+