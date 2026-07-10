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Esporte

Sinner x Djokovic em Wimbledon: horário e onde assistir

Italiano e sérvio se enfrentam nesta sexta-feira, 10, pela semifinal do Grand Slam britânico

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 06h30
LONDON, ENGLAND - JULY 11: Winner Jannik Sinner of Italy and Novak Djokovic of Serbia embrace at the net after their Semi-Final match of the Gentlemen's Singles Competition on Centre Court during the Wimbledon Lawn Tennis Championships at the All England Lawn Tennis and Croquet Club at Wimbledon on July 11th, 2025, in London, England. (Photo by Tim Clayton/Getty Images)
Jannik Sinner e Novak Djokovic  (Tim Clayton/Getty Images)
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Sinner x Djokovic em Wimbledon: horário e onde assistir Priorizar nos meus resultados Google

Jannik Sinner e Novak Djokovic voltam a medir forças nesta sexta-feira, 10, pela semifinal de Wimbledon. O confronto será disputado na Quadra Central do All England Club, em Londres, e está previsto para começar às 11h30 (horário de Brasília). O início poderá sofrer atraso, a depender da duração da primeira semifinal masculina, entre Arthur Fery e Alexander Zverev.

Atual número 1 do mundo e defensor do título, Sinner chega ao duelo sustentado pela regularidade e por um caminho menos desgastante nas fases decisivas. Nas quartas de final, o italiano derrotou Jan-Lennard Struff em sets diretos e avançou pela terceira vez à semifinal do torneio.

Djokovic, por sua vez, chega na semifinal após uma batalha física e mental contra Félix Auger-Aliassime. O sérvio precisou de 5 horas e 15 minutos para vencer por 3 sets a 2. A partida foi a mais longa de quartas de final da história de Wimbledon. Aos 39 anos, o heptacampeão tenta alcançar sua nona decisão no torneio e manter vivo o sonho de conquistar o 25º título de Grand Slam.

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O reencontro carrega também um sabor de revanche. Sinner eliminou Djokovic na semifinal de Wimbledon de 2025, em sets diretos, antes de conquistar seu primeiro troféu no gramado londrino. Já no início de 2026, o sérvio respondeu ao derrotar o italiano em cinco sets na semifinal do Australian Open.

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Sinner e Djokovic já se enfrentaram 11 vezes no circuito profissional, com vantagem de 6 a 5 para o italiano. Em Wimbledon, porém, o sérvio lidera o retrospecto por 2 a 1.

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Horário e onde assistir a Sinner x Djokovic em Wimbledon:

  • Data: sexta-feira, 10 de julho de 2026
  • Horário previsto: 11h30 (horário de Brasília)
  • Onde assistir: ESPN 2 e Disney+
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TAGS:
Novak Djokovic
Tênis
Wimbledon
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