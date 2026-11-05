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Esporte

Sindicato pede adiamento da rodada de La Liga após tragédia

Entidade justificou pedido como um gesto de 'respeito' depois da morte do atacante do Tenerife, Jesús de Miguel

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 15h20
Jogador de futebol sorrindo, braços abertos, vestindo camisa clara com Tenerife e shorts escuros com o número 9, em campo com gol ao fundo, em preto e branco
Jesús de Miguel, do Tenerife: atacante deixa a esposa e uma filha de um ano - (CD TENERIFE/AFP)
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O sindicato dos jogadores de futebol espanhóis (AFE) solicitou, nesta quinta-feira, 5, o adiamento de todas as partidas profissionais do fim de semana, como um gesto de “respeito” e “humanidade” após a morte do atacante do Tenerife, Jesús de Miguel.

Jogadores e jogadoras “de todas as categorias”, consultados pelo sindicato, avaliaram “por unanimidade” que a próxima rodada das diversas competições espanholas “não deveria ser disputada” após a morte do atleta de 30 anos, ocorrida na terça-feira, depois de uma colisão violenta com o goleiro do Andorra numa partida disputada na segunda-feira.

“Os jogadores expressaram sua profunda tristeza diante dessa perda e consideram que não existem as condições psicológicas e humanas necessárias para enfrentar a competição com normalidade”, afirmou a AFE.

“Por isso, transmitiram à AFE a opinião de que a solução mais adequada seria suspender a rodada, apelando ao respeito, ao luto e à sensibilidade”, detalha o sindicato.

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Ciente da complexidade de atender ao pedido no que diz respeito ao calendário, a organização apela às instituições do futebol espanhol para que demonstrem que “as pessoas” estão acima dos “interesses esportivos e econômicos”.

Várias partidas já foram adiadas esta semana, incluindo jogos da Copa do Rei e da Copa da Rainha, assim como os confrontos envolvendo o Tenerife, o Andorra e o Castellón (ex-clube de De Miguel), que estavam previstos para este fim de semana.

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(Com AFP)

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