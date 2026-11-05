Sindicato pede adiamento da rodada de La Liga após tragédia

O sindicato dos jogadores de futebol espanhóis (AFE) solicitou, nesta quinta-feira, 5, o adiamento de todas as partidas profissionais do fim de semana, como um gesto de “respeito” e “humanidade” após a morte do atacante do Tenerife, Jesús de Miguel.

Jogadores e jogadoras “de todas as categorias”, consultados pelo sindicato, avaliaram “por unanimidade” que a próxima rodada das diversas competições espanholas “não deveria ser disputada” após a morte do atleta de 30 anos, ocorrida na terça-feira, depois de uma colisão violenta com o goleiro do Andorra numa partida disputada na segunda-feira.

“Os jogadores expressaram sua profunda tristeza diante dessa perda e consideram que não existem as condições psicológicas e humanas necessárias para enfrentar a competição com normalidade”, afirmou a AFE.

“Por isso, transmitiram à AFE a opinião de que a solução mais adequada seria suspender a rodada, apelando ao respeito, ao luto e à sensibilidade”, detalha o sindicato.

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Ciente da complexidade de atender ao pedido no que diz respeito ao calendário, a organização apela às instituições do futebol espanhol para que demonstrem que “as pessoas” estão acima dos “interesses esportivos e econômicos”.

Várias partidas já foram adiadas esta semana, incluindo jogos da Copa do Rei e da Copa da Rainha, assim como os confrontos envolvendo o Tenerife, o Andorra e o Castellón (ex-clube de De Miguel), que estavam previstos para este fim de semana.

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(Com AFP)