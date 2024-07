Simone Biles mostra desconforto e sai mancando na classificatória

Destaque e medalhista por onde passa, Simone Biles pode ter um problema em Paris 2024. A americana não conseguiu esconder um desconforto na perna, durante aquecimento para a competição de solo neste domingo, 28, e saiu mancando da área de execução. Ela então sentou-se um pouco antes de descer as escadas.

Assim que desceu, foi abraçada por um membro da equipe técnica dos Estados Unidos.

Parece não ter durado muito, no entanto. Pouco depois, voltou com fita adesiva no tornozelo esquerdo e teve uma performance maravilhosa, chegando a fazer o Biles II, um salto que só ela consegue.

Será importante, ainda assim, ver como o desconforto progride ao longo do resto do dia e nos próximos dias de competição.