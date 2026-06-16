Serena e Venus Williams retomam parceria histórica para disputar Wimbledon

A organização de Wimbledon confirmou uma notícia que promete parar o mundo do tênis: as irmãs Serena e Venus Williams voltarão a jogar juntas na chave principal de duplas do Grand Slam britânico, que tem início marcado para o dia 29. Como não possuem ranking no momento, as lendas americanas receberam um convite especial (wildcard, no jargão das competições) do torneio para participarem da disputa.

O reencontro das irmãs na grama sagrada de Londres acontece após um imprevisto na recente volta de Serena às competições oficiais. No início de junho de 2026, a ex-número 1 do mundo encerrou seu período de quase quatro anos de aposentadoria para jogar o torneio de duplas do Queen’s Club, no qual formou parceria com a jovem canadense Victoria Mboko. No entanto, a dupla precisou ser interrompida após Mboko sofrer uma lesão no joelho. Com o desfalque de sua parceira, o caminho ficou livre para que Serena formasse dupla com Venus no Aberto da Inglaterra.

Resgatar o histórico de Serena (atualmente com 44 anos) e Venus (que completou 46 anos) é relembrar o domínio absoluto de uma das maiores parcerias da história do esporte. Jogando lado a lado, as irmãs Williams conquistaram nada menos que 14 títulos de Grand Slam nas duplas e ostentam um feito extraordinário: são totalmente invictas em finais deste nível. Destes 14 títulos, seis foram levantados justamente em Wimbledon.

A grandiosidade da dupla se estende também aos Jogos Olímpicos, onde faturaram o tricampeonato com medalhas de ouro em Sydney-2000, Pequim-2008 e Londres-2012. A sintonia das irmãs foi tanta que, entre 2009 e 2010, elas chegaram a vencer quatro Grand Slams consecutivos e alcançaram juntas o topo do ranking mundial de duplas da WTA.

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A última vez que as irmãs haviam dividido o mesmo lado da quadra foi na chave de duplas do US Open de 2022, torneio que havia marcado a primeira despedida de Serena do tênis. Agora, o público britânico e os fãs espalhados pelo mundo inteiro terão uma nova oportunidade de prestigiar a força e o talento da icônica dupla que revolucionou o tênis feminino.