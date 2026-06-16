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Esporte

Serena e Venus Williams retomam parceria histórica para disputar Wimbledon

Como não possuem ranking no momento, as lendas americanas receberam um convite especial para participarem da disputa

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 10h47
ISSO QUE É DUPLA - Venus e Serena Williams: juntas, conquistaram catorze troféus no Grand Slam e viraram lenda do tênis
ISSO QUE É DUPLA - Venus e Serena Williams: juntas, conquistaram catorze troféus no Grand Slam e viraram lenda do tênis (Clive Brunskill/ALLSPORT/Getty Images)
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Serena e Venus Williams retomam parceria histórica para disputar Wimbledon Priorize VEJA no Google

A organização de Wimbledon confirmou uma notícia que promete parar o mundo do tênis: as irmãs Serena e Venus Williams voltarão a jogar juntas na chave principal de duplas do Grand Slam britânico, que tem início marcado para o dia 29. Como não possuem ranking no momento, as lendas americanas receberam um convite especial (wildcard, no jargão das competições) do torneio para participarem da disputa.

O reencontro das irmãs na grama sagrada de Londres acontece após um imprevisto na recente volta de Serena às competições oficiais. No início de junho de 2026, a ex-número 1 do mundo encerrou seu período de quase quatro anos de aposentadoria para jogar o torneio de duplas do Queen’s Club, no qual formou parceria com a jovem canadense Victoria Mboko. No entanto, a dupla precisou ser interrompida após Mboko sofrer uma lesão no joelho. Com o desfalque de sua parceira, o caminho ficou livre para que Serena formasse dupla com Venus no Aberto da Inglaterra.

Resgatar o histórico de Serena (atualmente com 44 anos) e Venus (que completou 46 anos) é relembrar o domínio absoluto de uma das maiores parcerias da história do esporte. Jogando lado a lado, as irmãs Williams conquistaram nada menos que 14 títulos de Grand Slam nas duplas e ostentam um feito extraordinário: são totalmente invictas em finais deste nível. Destes 14 títulos, seis foram levantados justamente em Wimbledon.

A grandiosidade da dupla se estende também aos Jogos Olímpicos, onde faturaram o tricampeonato com medalhas de ouro em Sydney-2000, Pequim-2008 e Londres-2012. A sintonia das irmãs foi tanta que, entre 2009 e 2010, elas chegaram a vencer quatro Grand Slams consecutivos e alcançaram juntas o topo do ranking mundial de duplas da WTA.

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A última vez que as irmãs haviam dividido o mesmo lado da quadra foi na chave de duplas do US Open de 2022, torneio que havia marcado a primeira despedida de Serena do tênis. Agora, o público britânico e os fãs espalhados pelo mundo inteiro terão uma nova oportunidade de prestigiar a força e o talento da icônica dupla que revolucionou o tênis feminino.

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