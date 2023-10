Será o último troféu de melhor do mundo para Messi?

Atualizado em 31 out 2023, 11h36 - Publicado em 31 out 2023, 09h50

Quem viu, viu. Quem não viu terá de se contentar com o próximo craque. A oitava Bola de Ouro de melhor jogador do mundo para Lionel Messi era cantada. E o troféu concedido pela revista France Football pode ser também crônica de um fim anunciado. O atacante argentino campeão do mundo pela sua seleção, de longa carreira no Barcelona, curta passagem pelo PSG e agora engrossando as fileiras do estrelado Inter de Miami, disse que pretende continuar jogando e quer, de alguma forma, voltar ao time catalão que o acolheu e que tanto ama para uma despedida apropriada. Nem pensar em se tornar técnico. A ver.

Messi iniciou sua carreira profissional no Barcelona, em 2004, e rapidamente se estabeleceu como um dos jovens jogadores mais incríveis do mundo. Goleador talentoso e capaz de assistências brilhantes, consegue criar chances para seus companheiros e fazer gols de todos os lados do campo. Também é um mestre em dribles e cobranças de falta. Uma verdadeira evolução de Pelé e Maradona, para ficar apenas no topo do Olimpo do futebol.

LIONEL MESSI IS THE 2023 MEN’S BALLON D’OR! Eight Ballon d’Or for Argentina hero! 🖐🤟#ballondor pic.twitter.com/1slOJ6EoKj — Ballon d’Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023 Continua após a publicidade

Além disso, o que explica uma sequência de oito Bolas de Ouro (a primeira foi recebida em 2009)? Com o Barcelona, o atacante conquistou dez títulos de La Liga, sete títulos da Copa del Rey e quatro títulos da Uefa Champions League. Ele é o maior artilheiro de todos os tempos do clube, com mais de 600 gols em todas as competições. A nível internacional, levou a Argentina à vitória na Copa América de 2021 e na Copa do Mundo de 2022. Ele é o maior artilheiro de todos os tempos da Argentina, com mais de 100 gols.

As conquistas individuais de Messi são igualmente impressionantes. Ele é o maior artilheiro de todos os tempos de La Liga, com 474 gols, e o segundo maior da Uefa Champions League, atrás apenas de Cristiano Ronaldo. Ele também detém o recorde de mais hat-tricks (três gols numa mesma partida) em La Liga e na Uefa Champions League, empatado com CR7. Em retrospecto, a carreira de Messi pode ser descrita como lendária. Ele é um dos jogadores mais bem-sucedidos e condecorados da história do esporte. O impacto de Messi no jogo foi imenso e ele deixará um legado que nunca será esquecido.

Sweet dreams, we will see you next year… but it’s not over yet! #ballondor pic.twitter.com/wFiZpOp94Y Continua após a publicidade — Ballon d’Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

A lista completa de vencedores da 67ª Bola de Ouro

Vinicius Júnior – Prêmio Sócrates

Aitana Bonmatí – Bola de Ouro Feminina

Erling Haaland – Troféu Gerd Müller

Jude Bellingham – Troféu Kopa

Lionel Messi – Bola de Ouro

Manchester City Football Club – Clube do Ano

Emiliano Martínez – Troféu Yashin

Fútbol Club Barcelona – Clube Feminino do Ano

Continua após a publicidade