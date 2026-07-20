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Esporte

Sem Messi, parte da seleção argentina retorna a Buenos Aires

Segundo a imprensa, Emiliano "Dibu" Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Cuti Romero, Lautaro Martínez e Alexis Mac Allister devem desembarcar na capital

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 13h25 | Atualizado em 20 jul 2026, 15h14
Vista aérea noturna de uma multidão celebrando com fogos de artifício vermelhos explodindo sobre o Obelisco de Buenos Aires, iluminado com projeções coloridas. Prédios ao redor exibem luzes e anúncios, e a fumaça dos fogos preenche o ar, criando uma atmosfera festiva
Vista aérea do Obelisco, onde torcedores argentinos se reuniram após a derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo -  (TOMAS CUESTA/AFP)
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Sem o capitão Lionel Messi e com a ausência de outros jogadores, parte da seleção argentina e sua comissão técnica retornam a Buenos Aires nesta segunda-feira, 20, à tarde, após a derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, segundo a imprensa local. O avião que partiu de Nova York chegará ao aeroporto internacional de Ezeiza por volta das 18h30 locais (mesmo horário em Brasília), afirmou à AFP uma fonte da Aerolíneas Argentinas.

Como em outros retornos ao país, espera-se que torcedores da ‘Albiceleste’ a recebam no aeroporto ou nas instalações da Associação do Futebol Argentino (AFA). “Não há recepção organizada nem convocação à imprensa”, indicou a fonte da companhia aérea. Apesar disso, uma operação policial na área está sendo preparada de forma preventiva.

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“Alguns jogadores do elenco partirão diretamente dos Estados Unidos para diferentes destinos, para se reincorporarem aos seus clubes ou iniciar seu período de descanso”, declarou a AFA na noite de domingo em um comunicado. O órgão informou que somente “uma parte da delegação integrada por jogadores, comissão técnica e membros do staff” retornará a Buenos Aires.

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Embora a associação não tenha especificado qual foi a decisão de Messi, a imprensa local descartou seu retorno à Argentina junto com os outros atletas. Alguns veículos locais indicam que o técnico Lionel Scaloni também não integra a comitiva. Segundo a imprensa, Emiliano “Dibu” Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Cuti Romero, Lautaro Martínez e Alexis Mac Allister devem desembarcar em Buenos Aires.

O governo do presidente Javier Milei havia se oferecido para montar uma operação especial para que os jogadores comemorassem com os torcedores e chegou a declarar que decretaria um feriado nacional. No entanto, na noite de domingo uma multidão se antecipou e saiu às ruas para celebrar o desempenho da seleção no Mundial como demonstração de apoio e agradecimento aos vice-campeões.

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Em Buenos Aires, a festa foi concentrada no Obelisco, onde milhares de pessoas se reuniram, com fogos de artifício, cantos de torcidas e até DJs improvisados com música eletrônica. Perto da meia-noite, a polícia utilizou gás lacrimogêneo, água e balas de borracha para dispersar um grupo que protagonizou distúrbios, detendo 15 pessoas, segundo fontes policiais.

(Com AFP)

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