Seleção feminina vence Nigéria na estreia com golaço de Gabi Nunes

Estreando com o pé direito nos Jogos Olímpicos de Paris, a seleção feminina de futebol do Brasil venceu a Nigéria por 1 x 0 nesta quinta-feira, 25, apesar de certas dificuldades nas criação de jogadas e na defesa.

Em território francês para sua sexta (e última) Olimpíada, a atacante Marta, de 38 anos, teve um gol anulado por impedimento, mas deu um passe perfeito para Gabi Nunes, que bateu no ângulo e fez o único gol da partida.

Uma das mais experientes a seleção, a lateral Tamires, que faz sua terceira participação olímpica, deixou o campo ainda no primeiro tempo com dores no tornozelo esquerdo, depois de sofrer uma entrada mais forte.

O resultado coloca o Brasil em segundo lugar do Grupo C, atrás da Espanha, que venceu o Japão por 2 x 1 e fica à frente no critério de número de gols marcados.

O próximo jogo da seleção é contra o Japão, no dia 28, e com a Espanha, atual campeã mundial, no dia 31.