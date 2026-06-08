Seleção dos EUA chega com festa a Los Angeles

A delegação dos Estados Unidos chegou ao seu quartel-general para a Copa do Mundo com uma recepção digna de anfitriõess: arquibancadas lotadas e filas de torcedores do lado de fora. Na tarde desta segunda-feira (8), 5 500 pessoas ocuparam o Championship Soccer Stadium em Irvine, na zona metropolitana de Los Angeles, para assistir ao primeiro (e único) treino aberto ao público da equipe comandada por Mauricio Pochettino. Mais de 32 mil pessoas se inscreveram no sorteio de ingressos promovido pela prefeitura local.

O treino de 45 minutos foi leve, mas teve um destaque importante: foi a primeira vez que o zagueiro Chris Richards participou integralmente das atividades desde que sofreu uma ruptura de dois ligamentos no tornozelo esquerdo em 17 de maio, jogando pelo Crystal Palace no campeonato inglês, e a comissão técnica corre para tê-lo em condições de jogar ainda na fase de grupos.

Pochettino elogiou as instalações. “O ambiente e as instalações são incríveis, mais do que esperávamos”, disse o treinador argentino.

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O capitão Tim Ream destacou o impacto psicológico de ter uma base sólida. “Você quer sentir que tem um bom lugar para chamar de casa, onde não precisa se preocupar com os pequenos detalhes fora de campo”, disse o zagueiro. “Isso nos permite focar no que precisamos, dentro e fora do gramado.”

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Ream também refletiu sobre o peso histórico de disputar uma Copa em casa. “Sou velho o bastante para me lembrar de alguma coisa da Copa de 1994. Tento dizer aos companheiros que esta é uma oportunidade única na carreira”.

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O Great Park é um complexo de 2 000 metros quadrados, construído no terreno da antiga base aérea do Corpo de Fuzileiros Navais El Toro, e foi escolhido entre 27 instalações avaliadas pela comissão técnica americana na costa oeste pela qualidade de suas instalações: são 25 campos de futebol — entre eles o gramado recém-instalado dentro do Championship Soccer Stadium, com capacidade para 5 500 pessoas —, além de 12 campos de softbol e beisebol, 25 quadras de tênis, quatro de basquete e cinco de vôlei de praia. O complexo também abriga a arena de gelo onde o Anaheim Ducks treina. Para receber a seleção americana, a Fifa reformou e ampliou o vestiário do estádio, e o clube que normalmente o ocupa, o Orange County Soccer Club, da segunda divisão americana, foi temporariamente realocado.

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A estreia dos Estados Unidos na Copa do Mundo será na sexta-feira 12, contra o Paraguai, no Estádio de Los Angeles — a primeira partida da seleção americana em casa num Mundial desde a derrota por 1 a 0 para o Brasil, nas oitavas de final de 1994, no Stanford Stadium.