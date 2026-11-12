🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
Esporte

Scaloni renova com a Argentina e pode bater recorde à frente da seleção

Treinador está no comando do time desde 2018, com passagem vitoriosa

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 16h49
Homem de pele clara e cabelo escuro, vestindo agasalho cinza com detalhes azuis e o escudo da AFA, olhando para frente com expressão séria, em coletiva de imprensa com microfone e garrafa de água à frente, e painel de patrocinadores desfocado ao fundo
EZEIZA, ARGENTINA - SEPTEMBER 3: Lionel Scaloni Head Coach of Argentina speaks during a press conference at Predio Lionel Andres Messi on September 3, 2025 in Ezeiza, Argentina. Argentina will face Venezuela on September 4th as part of the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers. (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images)  (Rodrigo Valle/Getty Images)
Continua após publicidade
Scaloni renova com a Argentina e pode bater recorde à frente da seleção Priorize VEJA no Google

A Federação de Futebol da Argentina anunciou nesta quinta-feira, 12, a renovação com o técnico Lionel Scaloni até a Copa do Mundo de 2030. Comandante da Albiceleste desde 2018, o treinador disse em coletiva que está tão entusiasmado quanto em seu no primeiro dia.

A renovação marca um passo decisivo para a reestruturação da scaloneta depois da aposentadoria de Lionel Messi, que foi a principal referência da equipe nas últimas duas década. “Um novo projeto começa agora”, afirmou Scaloni, que se tornará, ao fim do contrato, o técnico argentino com mais copas disputadas à frente da equipe nacional.

Em nota, a AFA descreveu o trabalho de Scaloni como “um dos ciclos mais vitoriosos da história do futebol argentino”, e exaltou a identidade do treinador. “Competição após competição, a seleção consolidou uma identidade, um grupo coeso e uma mentalidade vencedora que hoje a mantém entre as grandes potências do futebol mundial”, atesta o comunicado.

Ciclo vitorioso

Siga
Continua após a publicidade

A passagem de Lionel Scaloni como técnico da seleção argentina tem sido marcada por atuações consistentes. Ele está no comando da equipe há oito anos, desde que assumiu o cargo em setembro de 2018, após uma Copa do Mundo traumática na Rússia, na qual a Argentina foi eliminada nas oitavas de final.

Continua após a publicidade

Sem nenhuma experiência prévia até então, o treinador transformou a equipe no que muitos consideram ser o melhor esquadrão da história da Argentina. De lá para cá, o time conquistou quatro títulos importantes: a Copa do Mundo de 2022, as Copas América de 2021 e 2024 e a Finalissima de 2022.

Este ano, chegou novamente à final da Copa do Mundo, perdendo para a Espanha na prorrogação. A derrota deixou a permanência do técnico em aberto, mas Scaloni optou por seguir à frente do time. “O que precisa permanecer é esse espírito de equipe, esse sentimento de união entre os jogadores e o povo”, disse ele após a derrota para a la roja.

Publicidade
TAGS:
Argentina
Futebol
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).