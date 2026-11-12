Scaloni renova com a Argentina e pode bater recorde à frente da seleção

A Federação de Futebol da Argentina anunciou nesta quinta-feira, 12, a renovação com o técnico Lionel Scaloni até a Copa do Mundo de 2030. Comandante da Albiceleste desde 2018, o treinador disse em coletiva que está tão entusiasmado quanto em seu no primeiro dia.

A renovação marca um passo decisivo para a reestruturação da scaloneta depois da aposentadoria de Lionel Messi, que foi a principal referência da equipe nas últimas duas década. “Um novo projeto começa agora”, afirmou Scaloni, que se tornará, ao fim do contrato, o técnico argentino com mais copas disputadas à frente da equipe nacional.

Em nota, a AFA descreveu o trabalho de Scaloni como “um dos ciclos mais vitoriosos da história do futebol argentino”, e exaltou a identidade do treinador. “Competição após competição, a seleção consolidou uma identidade, um grupo coeso e uma mentalidade vencedora que hoje a mantém entre as grandes potências do futebol mundial”, atesta o comunicado.

Ciclo vitorioso

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A passagem de Lionel Scaloni como técnico da seleção argentina tem sido marcada por atuações consistentes. Ele está no comando da equipe há oito anos, desde que assumiu o cargo em setembro de 2018, após uma Copa do Mundo traumática na Rússia, na qual a Argentina foi eliminada nas oitavas de final.

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Sem nenhuma experiência prévia até então, o treinador transformou a equipe no que muitos consideram ser o melhor esquadrão da história da Argentina. De lá para cá, o time conquistou quatro títulos importantes: a Copa do Mundo de 2022, as Copas América de 2021 e 2024 e a Finalissima de 2022.

Este ano, chegou novamente à final da Copa do Mundo, perdendo para a Espanha na prorrogação. A derrota deixou a permanência do técnico em aberto, mas Scaloni optou por seguir à frente do time. “O que precisa permanecer é esse espírito de equipe, esse sentimento de união entre os jogadores e o povo”, disse ele após a derrota para a la roja.