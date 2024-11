Santos garante retorno à Série A do Campeonato Brasileiro

O Santos está de volta à elite do futebol nacional. A equipe alvinegra derrotou o Coritiba por 2 a 0 nesta segunda-feira, 11, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com a vitória, o Peixe chegou aos 68 pontos e não pode mais ser ultrapassado pelo Ceará, quinto colocado, que tem 57 e três jogos por fazer — os quatro primeiros sobem para a Série A.

Os gols do Santos foram marcados por Wendel Silva, aos 20 minutos, e Otero, aos 41. A briga do time agora será pelo título da Série B. Em caso de vitória sobre o CRB, no domingo 17, às 16h, na Vila Viva Sorte, em Santos, o alvinegro será campeão. Se empatar, dependerá de outros resultados para levantar o caneco. Na última rodada, o Peixe enfrenta o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife.

Como foi a campanha?

O Santos iniciou a Série B com três vitórias e conheceu a primeira derrota na quarta rodada — 1 a 0 para o Amazonas. Depois, venceu duas consecutivas e a partir daí viveu o momento mais turbulento da temporada, com quatro derrotas seguidas. Entre altos e baixos, com sequências de empates e “entregadas” em casa, a equipe da Baixada Santista, quando saiu do G4, sempre ficou próximo do grupo dos quatro melhores. Para garantir o acesso, conseguiu uma boa sequência de quatro triunfos.