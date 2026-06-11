Salário de presidente da Fifa é divulgado e quantidade de zeros surpreende

A Fifa divulgou em seu site oficial os vencimentos dos seus funcionários. Dirigente suíço-italiano, Gianni Infantino está na presidência desde 2016 e seu salário bruto foi de 4.800.000,00 de dólares (cerca de R$ 25.000.000,00 de reais) em 2025, de acordo com o relatório de transparência. O valor será pago em 2026.

A Fifa passou a divulgar os salários de seus funcionários desde 2019. No primeiro ano de divulgação, Infantino recebeu um total bruto de 2,9 milhões de dólares (cerca de R$ 15 milhões na cotação atual), entre salário-base e bônus.

No comando da presidência da Fifa desde 2016, ele recebeu um salário-base bruto de 2,6 milhões de dólares (aproximadamente R$ 13,5 milhões), além de um bônus de 2,2 milhões de dólares (R$ 11,5 milhões). Nada mal…

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