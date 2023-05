Saiba quanto Neymar ganha por minuto

A lista da FORBES é um clássico de quem gosta de acompanhar o esporte por meio de cifras – e, de fato, quem ganha mais é porque está ainda em voga, com lenha para queimar. A surpresa de 2023, com valores estimados para o ano passado, é que Neymar ficou fora do top ten. Ele apareceu na posição de número 12 – em 2022, foi o quarto colocado. O brasileiro aparece no rol desde 2017, quando despontou em 18º lugar. Ainda assim, não é o caso de cair em pratos. Neymar embolsou 248 milhões de reais em um ano em salários e bônus e 174 milhões de reais em publicidade e eventos fora dos gramados. Total: 422 milhões de reais. Ou seja: 20,6 milhões de reais por mês; 666 000 reais por dia; 27 750 reais por hora; 426 reais por minuto. Resumo da breve ópera: da primeira letra deste texto até aqui, até esse ponto, ele teria posto na conta bancária 231 reais.

Eis a lista: