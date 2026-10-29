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Rybakina avança às quartas do WTA de Tóquio e define disputa pelo topo do ranking

Atual número 1 do mundo, cazaque venceu dois Grand Slams na temporada e encerrará ano como líder

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 13h07
Tenista feminina de pele clara, boné branco e camisa branca com detalhes pretos, sorri e acena com a mão direita para a plateia em uma quadra de tênis
Elena Rynakina no WTA de Tóquio (Rie Kikuchi/AFP)
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A tenista cazaque Elena Rybakina se classificou para as quartas de final do WTA 500 de Tóquio ao derrotar sua compatriota Yulia Putintseva nesta quinta-feira (29) e garantiu terminar a temporada 2026 como número 1 do mundo.

Rybakina selou a vitória em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-3, em uma hora e dez minutos de partida.

A cazaque de 27 anos chegou ao topo do ranking da WTA pela primeira vez em setembro, depois de vencer o US Open, desbancando na final a bielorrussa Aryna Sabalenka.

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Campeã do WTA Finals em 2025, Rybakina já tem vaga garantida na edição deste ano, que acontecerá de 7 a 14 de novembro em Indian Wells, nos Estados Unidos.

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Nesta quinta-feira, em sua estreia no torneio em Tóquio, ela não teve dificuldades para se impor sobre Putintseva (N.67), conseguindo seis aces e salvando o único break point que teve contra na partida.

Com a classificação para as quartas de final na capital japonesa, Rybakina garantiu pontos suficientes para encerrar o ano como número 1 do mundo, numa temporada em que também foi campeã do Aberto da Austrália, em janeiro.

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Sua próxima adversária será a canadense Leylah Fernandez (N.23), a quem derrotou na final do WTA 500 de Ningbo, na China, no último domingo.

(Com AFP)

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Tênis
Toquio
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