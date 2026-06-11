Ruas de Nova York mudam de nome para homenagear Pelé durante a Copa

O clima de Copa em Nova York segue em crescimento, fator que trouxe uma novidade para as ruas da cidade. De forma temporária, dois cruzamentos mudarão seus nomes para homenagear o treinador francês Thierry Henry e o rei do futebol, Pelé.

O cruzamento entre a 50th West Street e a Sixth Avenue vai receber a placa “Thierry Henry Street”, em homenagem ao treinador francês considerado um dos maiores jogadores da Premier League. Ele foi campeão mundial pela França em 1998. O francês apareceu em um vídeo nas redes sociais da vereadora Virginia Maloney, e agradeceu à cidade e ao prefeito, Zohran Mamdani pela homenagem.

A cidade também mudou temporariamente o nome do cruzamento entre a Shea Road e a Meridian Road, no bairro de Queens, em homenagem ao rei Pelé, que foi jogador do New York Cosmos entre 1975 e 1977. Os nomes das ruas serão mantidos até o dia 1º de novembro.

(com AFP)