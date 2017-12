Rose Volante se torna primeira brasileira campeã mundial de boxe

A madrugada deste sábado (22) foi histórica para o boxe do Brasil. Rose Volante se tornou a primeira brasileira campeã do mundo, ao faturar o título da OMB (Organização Mundial de Boxe), após vencer a argentina Brenda Carvajal.

A conquista do cinturão do peso leve veio por pontos, após dois juízes darem a vitória para a boxeadora de 35 anos (95 a 93 e 94 a 93) e o terceiro dar empate (94 pontos para cada) em Jujuy, na Argentina. Ao longo da luta, Rose derrubou duas vezes a sua adversária.

“The Queen Rose”, como é chamada no boxe, nasceu em São Paulo e treina em Santos. O título veio oito anos após ela começar a praticar a modalidade. Seu cartel conta com 12 vitórias, sendo seis por nocaute, e nenhuma derrota. Por contrato, Carvajal tem direito a uma revanche no Brasil.

Rose Volante se junta a Eder Jofre, Miguel de Oliveira, Acelino Popó Freitas e Valdemir Sertão Pereira como os atletas brasileiros a serem campeões mundiais de boxe.