Ronaldo Fenômeno se rende a Messi: ‘É o melhor’

Não foi o primeiro, e dificilmente será o último. Ronaldo Fenômeno se rendeu ao talento de Lionel Messi, após o craque argentino se tornar o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, igualando o alemão Miroslav Klose. Para o ex-atacante brasileiro, chegou o momento de o mundo reconhecer que o camisa 10 da Argentina é o maior jogador de todos os tempos.

“Toda vez que Messi entra em campo, tudo se torna histórico e elegante. É hora de o mundo parar de se esconder e aceitar o fato de que ele é o melhor jogador de todos os tempos. Ele continua a ter um desempenho excepcional a cada temporada, e na Copa do Mundo, porém, ainda existem dúvidas sobre ele. É uma noite inesquecível e histórica que ficará para sempre nos livros de história”, disse Ronaldo em entrevista ao Mundo Deportivo, da Espanha.

O hat-trick (termo usado quando um jogador faz 3 gols na mesma partida) de Messi na vitória da Argentina sobre a Argélia, na estreia da atual campeã no torneio, foi o gatilho para o reconhecimento do Fenômeno. Depois do jogo, o argentino já tinha citado Ronaldo como um ídolo, e falou sobre o peso de dividir o topo do ranking com nomes que moldaram o futebol mundial. “É uma grande honra poder competir com todos esses grandes, incluindo Ronaldo, entre os jogadores que assisti. Ele foi um dos maiores jogadores de todos os tempos”, afirmou o camisa 10.

Continua após a publicidade

Ronaldo Fenômeno soma 15 gols em Copas do Mundo e foi o maior artilheiro da história do torneio até ser ultrapassado, primeiro por Klose e agora por Messi. Com os três gols contra a Argélia, o argentino chegou a 27 partidas em Copas, tornando-se o jogador com mais jogos na história da competição. Também alcançou 24 participações diretas em gols — 16 tentos e oito assistências — e superou Pelé nesse ranking. O brasileiro liderava a estatística com 21 participações diretas (12 gols e nove assistências).

O hexa vem? Seis desafios da seleção na Copa de Trump