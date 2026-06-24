Ronaldo Fenômeno revive versão de 2002 em propaganda chinesa

Ronaldo Fenômeno voltou a aparecer com o visual que marcou a Copa de 2002, mas agora em uma campanha publicitária na China. O ex-jogador estrela a propaganda da bebida com eletrólitos Waixingren, palavra que significa “extraterrestre” em português, em referência ao apelido que acompanhou o brasileiro durante a carreira.

No comercial, Ronaldo surge em uma versão inspirada no Mundial do penta, com o corte de cabelo da época em que liderou o Brasil na conquista na Coreia do Sul e no Japão. A marca fez o uso de inteligência artificial para chegar à aparência antiga do craque e incluiu uma pequena tarja no vídeo informando que as imagens foram geradas com auxílio da tecnologia.

O mote da peça também brinca com a fama do ex-atacante: “extraterrestre bebe água extraterrestre”. O apelido nasceu ainda nos anos 1990, pela imprensa espanhola.

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