Rio Open divulga lista de participantes com três Top-10

O Rio Open de tênis, torneio de nível ATP 500, será disputado no Jockey Club do Rio de Janeiro entre 19 e 25 de fevereiro, com presença de três jogadores Top-10 do Ranking da ATP: o austríaco Dominic Thiem (5º), o croata Marin Cilic (6º) e o espanhol Pablo Carreño Busta (10).

Vinte e três dos 32 jogadores que participarão do torneio já estão confirmados. Cinco tenistas serão convidados e quatro virão da fase classificatória. Essa será a única possibilidade da presença de jogadores brasileiros, que estão fora da chave principal pelo ranking.

Os ingressos para o torneio, sem taxa de conveniência, são vendidos pelo site da organização, e tem preços que variam de 30 a 550 reais.

Os 23 tenistas confirmados no torneio no Brasil

Jogador País Posição no Ranking da ATP Dominc Thiem Áustria 5° Marin Cilic Croácia 6° Pablo Carrenõ Busta Espanha 10° Albert Ramos Viñolas Espanha 22° Diego Schwartzmann Argentina 26° Fabio Fognini Itália 27° Pablo Cuevas Uruguai 33° Alexander Dolgopolov Ucrânia 37° Gael Monfils França 39° Fernando Verdasco Espanha 40° Paolo Lorenzi Itália 45° Kyle Edmund Grã-Bretanha 49° Aljaz Bedene Eslovênia 51° Leonardo Mayer Argentina 52° Guido Pella Argentina 56° Andreas Haider-Maurer Áustria 63°* Jiri Vesely República Checa 64° Horacio Zeballos Argentina 66° Federico Delbonis Argentina 67° Guillermo Garcia Lopez Espanha 70° Dusan Lajovic Sérvia 75° Victor Estrella Burgos República Dominicana 81° Cedrik-Marcel Stebe Alemanha 83°

*Ranking protegido