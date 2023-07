Renato Augusto decide e Corinthians vence Majestoso pela Copa do Brasil

Um duelo cheio de equilíbrio, tensão, provocações e gols. Em um Majestoso típico, o Corinthians saiu na frente do São Paulo na busca pela vaga na final da Copa do Brasil 2023. Dentro da Neo Química Arena, nesta terca-feira (25), o Timão manteve a invencibilidade de 18 jogos sobre o rival e venceu por 2 a 1, em noite de Renato Augusto, autor dos dois gols da equipe alvinegra. Luciano fez para o Tricolor.

Com o resultado, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo possui vantagem simples no confronto de volta da semifinal, marcado para o próximo dia 16, no estádio do Morumbi, às 19h30. Um empate classifica os corintianos, já o São Paulo precisa vencer pela diferença de dois gols para avançar diretamente. Uma vitória simples do Tricolor leva a decisão aos pênaltis. Quem passar, encara Grêmio ou Flamengo, que fazem o primeiro duelo da semi nesta quarta-feira (26), às 21h30, em Porto Alegre, com transmissão da TV Globo (canal aberto), Sportv (canal fechado), Premiere (Pay-per-view) e Amazon Prime Video (streaming).

O triunfo no clássico também mostra que Luxemburgo começa a colocar o Timão nos eixos. Já são seis partidas de invencibilidade, entre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Dentro do estádio inaugurado para a Copa de 2014, o Corinthians jamais perdeu para o São Paulo, são 11 vitórias e sete empates.

Diante do maior público pagante da história da arena corintiana, com 46.517 pessoas, as duas equipes fizeram um primeiro tempo estudado, com poucas chances de gols e muita disputa no meio de campo. Com mais posse de bola, o São Paulo tentava sair trocando passes desde a defesa, mas esbarrava na forte marcação dos anfitriões. Os visitantes ainda tiveram azar quando Calleri sentiu lesão e teve que ser substituído por Juan. As oportunidades reais surgiram na parte final da etapa. Aos 32, Renato Augusto testou o goleiro Rafael em chute de longe. Quase 10 minutos depois, foi a vez de Pablo Maia dar pancada de fora da área, que passou perto da trave direita de Cássio.

A fiel torcida ainda se acomodava após o intervalo quando veio o primeiro gol. Aos três minutos, Renato Augusto recebeu de Maycon e bateu com categoria, dessa dez vez Rafael não teve chance. O São Paulo não se abalou e seguiu com mais bola nos pés, mas sem efetividade. Foi aí que a sorte sorriu para Luciano. O camisa 10 recebeu de Juan na entrada da área e bateu firme, a bola explodiu na trave direita e voltou nos pés de Cássio para entrar no gol. Na comemoração, o são-paulino provocou a torcida com uma voadora na bandeirinha de escanteio, que possui o escudo do Corinthians. A atitude irritou os donos da casa que reclamaram com o próprio Luciano, amarelado pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio.

O São Paulo foi ao ataque, mas pecava muito na pontaria. E quando acertava o alvo, não assustava o experiente goleiro corintiano. Quando a partida se encaminhava para o final, Renato Augusto apareceu na área e aproveitou falha de Caio Paulista, em lançamento de Murillo. Cara a cara com Rafael, não perdoou e fez de bico, para delírio dos quase 47 mil torcedores.

No Morumbi, se quiser ir à decisão, o São Paulo terá que quebrar uma invencibilidade de cinco partidas sem vencer um Majestoso. A última vitória ocorreu em março do ano passado, pelo Paulistão.

Antes do novo clássico, Tricolor e Corinthians voltam suas atenções para o Brasileiro, que está na 17ª rodada. A equipe do técnico Dorival Júnior recebe o Bahia, às 11h do próximo domingo (30). Um dia antes, o Corinthians joga com o Vasco, às 18h30, em casa.