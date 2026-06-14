Renan Santos vence Lula e Flávio Bolsonaro em jogo do Brasil
Partida de estreia da seleção terminou empatada em 1x1
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e cinco presidenciáveis fizeram palpites ao Portal G1 para o jogo de estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 nesse sábado, 13.
A partida, que terminou empatada em 1×1, foi marcada pelo domínio dos marroquinos e uma série de críticas ao Brasil.
O único a acertar o placar foi Renan Santos (Missão). Todos os outros apostaram em uma vitória brasileira na estreia.
Placares
Lula (PT): Brasil 1 x 0 Marrocos
Flávio Bolsonaro (PL): Brasil 2 x 1 Marrocos
Renan Santos (Missão): Brasil 1 x 1 Marrocos
Ronaldo Caiado (PSD): Brasil 4 x 1 Marrocos
Aécio Neves (PSDB): Brasil 2 x 1 Marrocos
Romeu Zema (Novo): Brasil 1 x 0 Marrocos
De acordo com o G1, foram consultados os pré-candidatos e potenciais candidatos à Presidência que alcançaram ao menos 2% das intenções de voto na última pesquisa da Quaest, publicada na quarta-feira (10).