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Esporte

Renan Santos vence Lula e Flávio Bolsonaro em jogo do Brasil

Partida de estreia da seleção terminou empatada em 1x1

Por Ígor Resende 14 jun 2026, 12h16 | Atualizado em 14 jun 2026, 12h33
Quatro jogadores de futebol em campo verde. Um jogador de camisa amarela e calção azul chuta a bola. Três jogadores de camisa vermelha e calção verde observam a jogada, um deles de costas com o número 14
Vinicius Jr. foi o autor do gol brasileiro (Simon Stacpoole/Offside/Offside/Getty Images)
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Renan Santos vence Lula e Flávio Bolsonaro em jogo do Brasil Priorize VEJA no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e cinco presidenciáveis fizeram palpites ao Portal G1 para o jogo de estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 nesse sábado, 13.

A partida, que terminou empatada em 1×1, foi marcada pelo domínio dos marroquinos e uma série de críticas ao Brasil.

O único a acertar o placar foi Renan Santos (Missão). Todos os outros apostaram em uma vitória brasileira na estreia.

Placares

Lula (PT): Brasil 1 x 0 Marrocos

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Flávio Bolsonaro (PL): Brasil 2 x 1 Marrocos
Renan Santos (Missão): Brasil 1 x 1 Marrocos
Ronaldo Caiado (PSD): Brasil 4 x 1 Marrocos

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Aécio Neves (PSDB): Brasil 2 x 1 Marrocos
Romeu Zema (Novo): Brasil 1 x 0 Marrocos

De acordo com o G1, foram consultados os pré-candidatos e potenciais candidatos à Presidência que alcançaram ao menos 2% das intenções de voto na última pesquisa da Quaest, publicada na quarta-feira (10).

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Renan Santos
Seleção Brasileira de Futebol
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