Uma das maiores referências do skate brasileiro, Letícia Bufoni, 33 anos, vem colhendo resultados expressivos também fora das pistas. A atleta ultrapassou a marca de 10 mil assinantes em seu perfil no OnlyFans apenas seis meses após a estreia na plataforma, desempenho considerado acima da média entre esportistas que utilizam o serviço para compartilhar conteúdos de lifestyle.

Longe do conteúdo adulto associado por parte do público ao OnlyFans, Bufoni utiliza o espaço para mostrar bastidores de treinos, viagens, competições e sua rotina de alta performance. A iniciativa surgiu como uma forma de oferecer aos fãs um acesso mais próximo ao seu dia a dia, algo que, segundo ela, nem sempre consegue dividir em outras redes sociais.

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“Meu público agora pode ter acesso de forma muito mais personalizada a conteúdos da minha rotina de treinos, bastidores, viagens e competições. É uma oportunidade de mostrar mais o meu dia a dia, algo que as pessoas sempre pediram para eu compartilhar mas que, nas redes sociais, acabo não trazendo muito por ter um conteúdo mais direcionado por lá. No OlynFans eu tenho mais liberdade e acabo criando mais proximidade com os fãs”, afirmou Letícia à coluna GENTE.

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A skatista também destacou os avanços da presença feminina no esporte, que vem ganhando projeção maior nos últimos anos. Segundo ela, o cenário atual é muito diferente daquele que encontrou no início da carreira, embora ainda existam desafios.

“Ver mais mulheres competindo, ocupando espaços de liderança e sendo reconhecidas dentro do skate já mostra uma evolução muito importante. Mas ainda temos um caminho pela frente, principalmente quando falamos de igualdade em investimento e retorno financeiro, respeito e oportunidades”, comentou.

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Além da atuação como atleta, Letícia mantém projetos ligados ao automobilismo, participa do desenvolvimento da nova fase do X Games e preside a Comissão Técnica Internacional da World Skate, trabalhando para aproximar o comitê dos atletas e contribuir para melhorias nas competições, desde regras e arbitragem até estrutura e condições oferecidas aos atletas do feminino e masculino. “É um trabalho importante, que tenho me dedicado para que o skate continue evoluindo e crescendo cada vez mais”, concluiu.