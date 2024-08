Recurso da Romênia é aceito e pódio de Rebeca e Biles é alterado

A foto já icônica da campeã Rebeca Andrade sendo reverenciada no pódio da final de solo pelas americanas Simone Biles e Jordan Chiles, prata e bronze, respectivamente, tem amplo valor simbólico. O momento poderia ter sido bem diferente e agora tem ainda mais camadas, depois de um recurso da Romênia que altera o resultado da competição neste sábado, 10.

Penúltima a se apresentar, Ana Barbosu, da Romênia, recebeu 13.700 pontos e ficou no terceiro lugar, atrás de Rebeca e Biles. Logo depois, Chiles se apresentou, fechando a competição, e teve 13.666. Enquanto a romena já comemorava, a equipe dos Estados Unidos pediu revisão da nota, que foi aumentada para 13.766, trocando a medalhista de bronze.

O problema é que a Corte Arbitral do Esporte, a pedido da Federação de Ginástica da Romênia, determinou que os EUA pediram a revisão depois do tempo regulamentar. Com isso, Barbosu retorna ao pódio.

O ouro de Rebeca e a prata de Biles não sofrem alterações.

Em nota, a Federação de Ginástica dos Estados Unidos disse que o pedido de revisão foi feito de “boa-fé” e que a entidade está “devastada com a decisão”. Nas redes sociais, Jordan Chiles disse que ficará um tempo fora da internet para cuidar da saúde mental.